Petek Dinçöz: 15 yıl sektörden uzak kalarak bedel ödedim - Son Dakika
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Petek Dinçöz: 15 yıl sektörden uzak kalarak bedel ödedim

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Şarkıcı ve manken Petek Dinçöz, Haber Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Uzun zamandır sahnelerden uzak kalan Dinçöz 'Anka kuşu gibi küllerimden tekrar doğdum' diyerek geri dönüşünün ardından eski şarkılarını dahi söylemediğini, yepyeni şarkılar ve orkestra ile sahnelere döndüğünü belirtti.

05.08.2024 18:12  Güncelleme: 18:25
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Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane'nin bu haftaki konuğu şarkıcı ve manken Petek Dinçöz oldu. Uzun zamandır sahnelerden uzak kalan Dinçöz, aradan geçen 15 yıl hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

"15 YIL SEKTÖRDEN UZAK KALARAK BİR BEDEL ÖDEDİM, SEKTÖRDEN BİRÇOK KİŞİYİ SİLMİŞ OLABİLİRDİM"

Yıllar sonra sahnelere dönen Petek Dinçöz, ara verdiği dönem için "Geçmişe sünger çektim, artık konuşmuyorum ama 15 sene bir bedel ödendi, uzak kalarak. Eğer 15 sene ben uzak kalmasaydım, sektörde birçok kişinin olmadığı bir durum olabilirdi. Silmiş olabilirdim birçok kişiyi. Benim uzaklaştırılmam sayesinde de birçok kişinin ekmeğine yağ sürüldü. 15 sene ayrı kalmak benim tercihim değildi." dedi.

Petek Dinçöz: 15 yıl sektörden uzak kalarak bedel ödedim

"ANKA KUŞU GİBİ KÜLLERİMDEN TEKRAR DOĞDUM"

Geri dönüşünün ardından eski şarkılarını dahi söylemediğini ifade eden Dinçöz, "Bir Anka kuşu düşün, yandım, kül oldum ama şu anda taptaze bir şekilde tekrar doğdum. Ben sırt çantası takmıyorum, ben kendimi taşıyorum. Yepyeni bir ben, yepyeni şarkılar, yepyeni orkestra. Slow şarkılar bile söylemiyorum, kendimi pozitif enerjiye yöneltiyorum" dedi.

Petek Dinçöz: 15 yıl sektörden uzak kalarak bedel ödedim
Petek Dinçöz: 15 yıl sektörden uzak kalarak bedel ödedim

Gökay Kalaycıoğlu, Petek Dinçöz, Ünlüler, 3.Sayfa, Müzik, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Petek Dinçöz: 15 yıl sektörden uzak kalarak bedel ödedim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ece handem: sen sektörden uzak kalsan ne yazar 10 2 Yanıtla
    Zafer El: para bitti aşk bitti döndü sahnelere 7 2
  • Yelloz Kız: çok lazımdın 9 2 Yanıtla
  • Sami Göksu: haber yaptırmak için baya uğraşılmış izgivaya çekilmek iyidir orada kalsaydın keşke 4 2 Yanıtla
  • kamer tekeş: En son 2005 de Can Tanriyar ile beraberken hacilarla hocalarla cinlerle ugrasiyodu..Bilen biliyo etme bulma dunyasi! 3 2 Yanıtla

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