Petek Dinçöz: 15 yıl sektörden uzak kalarak bedel ödedim

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Bu sapıklar yüzünden Türkiye\'nin dışarıdaki imajı yerle bir oluyor

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane'nin bu haftaki konuğu şarkıcı ve manken Petek Dinçöz oldu. Uzun zamandır sahnelerden uzak kalan Dinçöz, aradan geçen 15 yıl hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

"15 YIL SEKTÖRDEN UZAK KALARAK BİR BEDEL ÖDEDİM, SEKTÖRDEN BİRÇOK KİŞİYİ SİLMİŞ OLABİLİRDİM"

Yıllar sonra sahnelere dönen Petek Dinçöz, ara verdiği dönem için "Geçmişe sünger çektim, artık konuşmuyorum ama 15 sene bir bedel ödendi, uzak kalarak. Eğer 15 sene ben uzak kalmasaydım, sektörde birçok kişinin olmadığı bir durum olabilirdi. Silmiş olabilirdim birçok kişiyi. Benim uzaklaştırılmam sayesinde de birçok kişinin ekmeğine yağ sürüldü. 15 sene ayrı kalmak benim tercihim değildi." dedi.

"ANKA KUŞU GİBİ KÜLLERİMDEN TEKRAR DOĞDUM"

Geri dönüşünün ardından eski şarkılarını dahi söylemediğini ifade eden Dinçöz, "Bir Anka kuşu düşün, yandım, kül oldum ama şu anda taptaze bir şekilde tekrar doğdum. Ben sırt çantası takmıyorum, ben kendimi taşıyorum. Yepyeni bir ben, yepyeni şarkılar, yepyeni orkestra. Slow şarkılar bile söylemiyorum, kendimi pozitif enerjiye yöneltiyorum" dedi.