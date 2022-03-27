Petrol Kuyusuna İsmi Verildi - Son Dakika
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Petrol Kuyusuna İsmi Verildi

27.03.2022 13:04
Petrol Kuyusuna İsmi Verildi

Başarılı sanatçı Mustafa Ceceli, Batman'da Saray Gülü konserleri kapsamında konser verdi. Yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı konserde, izdiham yaşandı. Konserde Ceceli'ye adının verildiği petrol kuyusundan petrol dolu şişe hediye edildi.

Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mustafa Ceceli, "5-6 yıl önce yine konser için gelmiştim, bizi tekrar burada buluşturanlara teşekkür ederim. Toplanan kalabalığı görünce çok mutlu oldum, güzel bir akşam olacak" dedi. Etkinliğin daha önceden olduğunu belirten sanatçı, " İstanbul'da ve Batman'da da kar kış felaketti, o yüzden etkinliği biraz erteledik" dedi.

KUYU YETMEZ!

Organizasyon sahibi Erhan Orun'un ev sahipliğinde gerçekleşen konserde, Mustafa Ceceli'ye adının verildiği petrol kuyusundan petrol dolu şişe hediye edildi. Şaşkınlık yaşayan Ceceli, "Çok teşekkür ederim, ancak petrol fiyatları yükseldi. O yüzden kuyu yetmez" diyerek herkesi güldürdü. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ve hep bir ağızdan şarkılarını okuyan Ceceli, sonrasında yönetim kurulu ile kurdele kesti. Dualar eşliğinde kesilen kurdele sonrası, havai fişek gösterisi yapıldı.

BİNALARIN ÜZERİNDEN İZLEDİLER

Sahnede bir an olsun yerinde duramayan sanatçı, sık sık telefonuyla video çekerek instagram hesabından paylaştı. Geniş bir alanda düzenlenen konser etkinliğinde, önden izlemek isteyen vatandaşlar binaların üzerine çıktı.

Yüzlerce Ceceli hayranı da, evlerinin balkonunda şarkılara eşlik etti. Konseri önden dinleyen bir hayranı, Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in karakalem resmini hediye etti. Fotoğrafı görünce çok duygulanan sanatçı, "Eline emeğine sağlık, bizi böyle bir resimde ölümsüzleştirdiğin için çok teşekkür ederim" dedi. Sahne performansı sonrası arabasına binen sanatçı, havaalanının yolunu tutarak İstanbul'a döndü.

Petrol Kuyusuna İsmi Verildi
Petrol Kuyusuna İsmi Verildi
Petrol Kuyusuna İsmi Verildi
Petrol Kuyusuna İsmi Verildi

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Mustafa Ceceli, Batman, Konser, Petrol, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Petrol Kuyusuna İsmi Verildi - Son Dakika


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