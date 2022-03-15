Pınar Deniz'den Yepyeni Bir Başarı - Son Dakika
Üye Girişi

Pınar Deniz'den Yepyeni Bir Başarı

15.03.2022 21:04
Pınar Deniz'den Yepyeni Bir Başarı

'Yargı' dizisindeki Avukat Ceylin rolüyle kalpleri kazanan son dönemin parlayan yıldızlarından Pınar Deniz, kadın oyuncular arasında yapılan 'En Sevilen Marka Yüzleri' araştırmasında zirveye oturdu.

Hem başarılı oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle çok konuşulan Pınar Deniz, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Deniz, yüzü olduğu çikolata markasıyla XSights Araştırma'nın Marketing Türkiye için gerçekleştirdiği 'En Sevilen Marka Yüzleri' araştırmasının kadın oyuncular kategorisinde birinci oldu.

Yer aldığı projeler aracılığıyla farklı farklı rollerle izleyenlerin evlerine konuk olan Pınar Deniz, bu sefer de yüzü olduğu çikolata markasıyla seyircinin kalbini fethetmeyi başardı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Akdeniz Üniversitesi Rektörü'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dev bütçe teşekkürü Son dakika haber | Akdeniz Üniversitesi Rektörü'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dev bütçe teşekkürü Lise öğrencileri araştırma projeleri yarışması Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde başladı Lise öğrencileri araştırma projeleri yarışması Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde başladı

Marketing Türkiye, Pınar Deniz, Araştırma, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Pınar Deniz'den Yepyeni Bir Başarı - Son Dakika


Son Dakika
20:37 Taraftarı çıldırttı! Rıdvan Dilmen'den Arda Güler yorumu geldi: Hiç uğraşmasınlar, olmaz
20:32 Suç duyurusu nedeniyle EPGİS'ten yeni karar! Fiyatlar hakkında yapılan bilgilendirme askıya alındı
20:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklama yaptı: Dışişleri Bakanım önce Moskova sonra Kiev'e gidecek
20:03 Karısını 12 yerinden bıçakladı! Savunmasıyla pes dedirtti: Öldürmek isteseydim, öldürücü yerlerine vururdum
19:38 THY'den yeni açıklama! 4 ülkeye seferlerini iptal etti
19:34 Ukrayna saldırılarını takip eden FOX News kameramanı yaşamını yitirdi
19:30 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle kişi hayatını kaybetti, 24 bin 614 yeni vaka tespit edildi
19:14 TRT'den ayrılan Rıdvan Dilmen'in yeni adresi belli oldu! Yoğun ilgi karşısında ne yapacağını bilemedi
19:07 Başkent Kiev güne bomba sesleriyle uyandı! Ukrayna ordusu, Rus tankını imha ettiği anları paylaştı
19:01 Konuşması takdir topladı! Kanada Meclisi üyeleri Zelenski'yi ayakta alkışladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 21:10:35. #1.13#
SON DAKİKA: Pınar Deniz'den Yepyeni Bir Başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement