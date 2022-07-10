Pinhani'den Akşehir'de konser - Son Dakika
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Pinhani'den Akşehir'de konser

10.07.2022 16:11

Pinhani'den Akşehir'de konserKONYA 63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Pinhani Grubu Konya'nın Akşehir 'de bir konser verdi.

Pinhani'den Akşehir'de konser

KONYA 63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Pinhani Grubu Konya'nın Akşehir 'de bir konser verdi. Grubun Akşehir Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserinde şarkılarına binlerce kişi eşlik etti.

Konser alanını saatler önce dolduran Akşehirliler, konser öncesi ünlü sunucu Doğukan Alsay'ın şovuyla coştu. Daha sonra Pinhani sahne aldı. Pinhani sevilen şarkıları ile başladığı konserinde daha sonra seyirciyle birlikte hareketli şarkıları seslendirdi. Kendisinin de Konyalı olduğunu, Akşehir'deki seyirciye ve kalabalığa hayran kaldığını söyleyen Pinhani, "Akşehir'de muhteşem bir atmosfer var, burası bir başkadır" dedi. Grubun geçmiş albümlerinde yer alan şarkılarının yanı sıra, kendilerine has yorumları ile seslendirdikleri şarkılardan oluşan geniş bir repertuvar, Akşehirlilerin beğenisine sunuldu. Popüler şarkılarını hayranları ile birlikte söyleyen Pinhani, büyük alkış aldı. Açık Hava Tiyatrosunu dolduran çok sayıda Pinhani hayranı doyasıya eğlenirken, konser sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından gruba bir plaket takdim edildi.

Nasreddin Hoca'nın türbesine ziyaret

Pinhani grubu üyeleri, Nasreddin Hoca'nın türbesini de ziyaret etti. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da grup üyelerine eşlik ederek türbe ve Nasreddin Hoca hakkında bilgiler verdi. Grup üyeleri, türbe önündeki 'Dünyanın Ortası Burasıdır' yazan platforma çıkarak fotoğraf çektirdi. Nasreddin Hoca fıkralarını günümüzde de kullandığını ifade eden grubun solisti Sinan Kaynakçı, özellikle Nasreddin Hoca'nın 'ya tutarsa' sözünü hayat felsefesi olarak kullandığını söyledi. Kendisinin de Konyalı olduğunu ve güzel beklentilerle Akşehir'e geldiğini ifade eden Kaynakçı, "Grup arkadaşlarım bizim burada belki bu kadar sevildiğimizin farkında değillerdi ama ben en baştan beridir biliyordum" ifadelerini kullandı.

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Pinhani Grubu'ndan Nasreddin Hoca'nın türbesine ziyaret Pinhani Grubu'ndan Nasreddin Hoca'nın türbesine ziyaret 63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri yarışmalarla devam etti 63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri yarışmalarla devam etti
Kaynak: İHA

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