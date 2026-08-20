Evinde işler karıştı! Ünlü oyuncunun başı dertte

Melekler Korusun dizisindeki Özgür ve Kaçak Gelinler dizisindeki Şebnem karakterleriyle geniş kitlelerce tanınan Selin Şekerci, bir süredir evindeki sorunlarla uğraşıyor.

Ünlü oyuncu, evin eski olması nedeniyle tadilat sürecinin uzadığını ifade etmişti. Ev aradığı dönemde yaşadıklarını da esprili bir dille anlatan Şekerci, “Buraya da başka arkadaşımda duş alıp geldim” demiş ve “6 aydır evsizim” sözleriyle dikkat çekmişti.

Şekerci'nin bu kez ise evini pirelerin bastığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından yaşadığı duruma esprili bir şekilde yaklaşan oyuncu, “Şuraya da evi yine pirelenmiş bir kız koyalım” ifadelerini kullandı.

Pire sorununu çözmek isteyen Şekerci, takipçilerinden buharlı ve detaylı temizlik yapan bir şirket tavsiyesi istedi.