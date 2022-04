Podyuma atla çıkan manken Şebnem Schaefer: Onunla beyaz atlı prensi aramaya çıktım - Son Dakika

İzmir Hara At Çiftliği'nde düzenlenen Western Fashion Festival'de ünlü mankenler yer aldı. Tuncay & Anıl Çetin kardeşlerin düzenlediği koreografi bir ilke imza atarak, insanlık tarihinin en eski dostu olan atları podyumda ünlü isimler ile bir araya getirdi. İzmir'de Western Fashion Festival kapsamında düzenlenen defilede tanınmış model Şebnem Schaefer atla podyuma çıktı.

MODELLERE ATLAR EŞLİK ETTİ

Hara At Çiftliği'nde gerçekleştirilen defilede podyuma çıkan modellere atlar eşlik etti. Nefes kesen defile renkli görüntülere sahne oldu. Festival tadında hazırlanan etkinlik western temalı noktalarda araçların ve motosikletlerin sunumu, sokak lezzetleri ve country müzik birleşimi ile happy hour tadında başladı. Defilenin ardından Hara At çiftliği içerisindeki Kulüpte düzenlenen after party ile eğlence gece geç saatlere dek devam etti. Farklılıklarla dolu festival geceye katılan konuklara alışılmışın dışında bir deneyim yaşattı.

"BEYAZ ATLI PRENSİ ARAMAYA ÇIKTIM"

Podyuma atla çıkan Şebnem Schaefer defile sonrası yaptığı açıklamada: "4 sene binicilik yaptım. Podyumda benim heyecanım ata, onunki bana geçti. Işıkları görünce geri geri gitti. Onunla beyaz atlı prensi aramaya çıktım. Siyah atlı prenses olarak beyaz atlı prensi aramaya çıktım" dedi.