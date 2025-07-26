Serdar Ortaç'ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı - Son Dakika
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Serdar Ortaç'ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı

Serdar Ortaç\'ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı
26.07.2025 08:43
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Serdar Ortaç, YouTube'da yayınlanan "PembeYalanlar" programında yalan makinesine bağlanarak kumar alışkanlığı, özel hayatı ve Tarkan'a dair pişmanlıklarını anlattı. "Kumar bir gecede öldürür, intihar edersin" sözleriyle uyarılarda bulunan Ortaç, "Tarkan'a sarhoşken küfür ettim, çok pişmanım; ilk gördüğüm yerde özür dileyeceğim" ifadeleriyle gündeme geldi.

Pop müziğinin sevilen ismi Serdar Ortaç, YouTuber yayınlanan "PembeYalanlar" adlı programına konuk oldu. Programda yalan makinesine bağlanan ünlü sanatçı, kumar alışkanlığına ve hayatına dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ortaç, "Kumar iğrenç bir şey, aileni, paranı, sağlığını bitirir. İçkiden de, sigaradan da kötüdür" diyerek gündeme damga vurdu.

"YİNE AYNI HAYATI YAŞAR MIYDIN?" SORUSUNA NET YANIT

Serdar Ortaç, programda kendisine yöneltilen "Yine aynı hayatı yaşamak ister miydin?" sorusuna tereddüt etmeden "Evet, harika bir 30 yılım oldu" şeklinde yanıt verdi. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen pişmanlık duymadığını dile getiren sanatçı, "55 yaşında da rüzgâr gibi estiğimi düşünüyorum, Serdar Ortaç'ı istesem de silemem" ifadeleriyle hayata bakışını paylaştı.

"KESİN OYNARIM" DEDİ, YALAN MAKİNESİ 'YALAN' DEDİ

Yalan makinesine bağlanan Ortaç'a "Kumarda ne kadar kaybettin?" ve "Kumar oynuyor musun?" soruları yöneltildi. Ortaç, "Evet, kumar oynarım. Kesin oynarım" cevabını verdi. Yalan makinesinin bu soruda "yalan" sinyali vermesi üzerine ünlü şarkıcı "%100 oynarım" diyerek sözlerinin arkasında durdu.

"KUMAR İĞRENÇ BİR ŞEY"

Ünlü şarkıcı kumar alışkanlığının yıkıcı etkilerini şu sözlerle anlattı, "İğrenç bir şey! Üstüne söylenecek bir şey yok artık. Kumar aileni bitirir, paranı bitirir, sağlığını bitirir. Kumar en zararlı alışkanlık. İçkiden daha kötüdür. Sigaradan da kötüdür."

"KUMAR BİR GECEDE ÖLDÜRÜR"

Kumarın psikolojik etkilerini de dile getiren Ortaç, "Kumar bir gecede öldürür. İntihar edersin, dengen şaşar, arkadaşların terk eder. Para aramaya çalışırsın, önüne gelenden borç alırsın. Bir bakarsın sabaha karşı birini aramışsın ve borç istemişsin. Seni küçültür, seviyeni düşürür, kaliteni bitirir" dedi.

50 MİLYON DOLARLIK KUMAR BORCU İDDİASI YENİDEN GÜNDEMDE

Serdar Ortaç'ın kumar alışkanlığına ilişkin daha önce ortaya atılan "50 milyon dolar borcu olduğu" yönündeki iddialar, programda verdiği samimi yanıtlarla yeniden tartışma konusu oldu. Geçmişte magazin basınında sıkça yer alan bu iddialar, Ortaç'ın "kumarın her şeyi bitirdiğini" söylemesiyle bir kez daha gündeme taşındı.

Programda, kumarın aile düzenini, sağlığı ve maddi durumu yıpratan yıkıcı etkilerine dikkat çeken sanatçı, borç miktarıyla ilgili net bir rakam vermekten özellikle kaçındı. Ancak kullandığı ifadeler, geçmişteki 50 milyon dolarlık borç iddialarını doğrular nitelikte olduğu şeklinde yorumlandı. Ortaç, rakamların önem taşımadığını, asıl zararın insanın hayatında bıraktığı iz olduğunu vurguladı.

TARKAN PİŞMANLIĞI: "İLK GÖRDÜĞÜM YERDE ÖZÜR DİLEYECEĞİM"

Programda Tarkan ile ilgili pişmanlıklarını da dile getiren sanatçı, "MS teşhisi sonrası Tarkan beni aradı. O jestini çok takdir ettim. Ama bir yayında iki şişe içki içtikten sonra Tarkan'a bağırıp küfür ettim. Çok pişmanım, ilk gördüğüm yerde özür dileyeceğim" sözleriyle geçmişte yaşananları anlattı.

Serdar Ortaç'ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı

KAFASI KARIŞIK

Eski eşini özleyip özlemediği sorusuna net yanıt veremeyen Ortaç, bazen özlediğini bazen de özlemediğini dile getirdi. Ayrıca, "Uzun yıllardır aynı mont ve ayakkabıyı giyiyorum, bu maddi bir zorunluluk değil, kişisel bir tercih" dedi.

SERDAR ORTAÇ'TAN SAMİMİ AÇIKLAMALAR

Serdar Ortaç, hem özel hayatı hem de kumar alışkanlığı hakkında yaptığı samimi açıklamalarla yeniden gündemin merkezine oturdu. Sanatçı, "Harika bir 30 yıl yaşadım" diyerek hayatına dair pişmanlık duymadığını belirtti, ancak Tarkan'a yönelik sözleri için pişman olduğunu açıkça ifade etti.

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serdar Ortaç'ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı - Son Dakika

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