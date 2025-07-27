Bakan Şimşek, fiyatları düşürmek için bu formülü uygulayacak - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Şimşek, fiyatları düşürmek için bu formülü uygulayacak

Bakan Şimşek, fiyatları düşürmek için bu formülü uygulayacak
27.07.2025 15:07
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayında Türkiye ekonomisine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, "Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 24 ile 29 arasında. Biz o rakamın ortasında olmayı öngörüyoruz. Gelecek sene de enflasyonu yüzde 20'nin altına çekeceğiz. Kira zammı sorunu da konut arzını artırarak çözeceğiz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet'in sorularını yanıtladı.

"MART AYI ZOR BİR DÖNEMDİ"

Mart ayındaki yolsuzluk operasyonları sonrası zor bir dönem geçirildiğini ifade eden Bakan Şimşek, "Son birkaç aydır hem iç hem dış şoklar anlamında yoğun bir dönem geçirdik. Tekrar olumlu döngüye döndük. İyi yönettiğimizi düşünüyorum çünkü finansal göstergeler şok öncesine döndü. Brüt rezervlerimiz mart ortasında 170 milyar dolardı, şu anda tekrar 170 milyar dolara geri geldik. Günlük Merkez Bankası bilançosuna baktığınızda şu anda 172 milyar dolar civarı. Bu şoklar başlamadan önceki seviyelere brüt rezervde döndük. Swap hariç net rezervde 3'te 2'den fazla toparlanma söz konusu. Mart ayındaki gelişmeler nedeniyle içeride siyasi anlamında zor bir dönemdi. Borsa İstanbul'a baksanız 10 bin 862'ydi şoklar başlamadan önce, 10 bin 651 civarındayız. Risk primi 256 civarındaydı. 380'leri buldu. Şu anda 280 civarına geri geldi. Aşağı yukarı finansal göstergeler mart ortasına dönmüş durumda." dedi.

"KİRALARIN YÜKSEKLİĞİNİ KONUT SAYISINI ARTIRARAK ÇÖZECEĞİZ"

Kira fiyatlarını sosyal konut üreterek çözeceklerini belirten Şimşek, "Hizmetlerde bize özgü bir iki husus var. Enflasyon daha da düşecek. Birincisi kira enflasyonu, geçen sene Haziran ayında kira enflasyonu yüzde 92 civarındaydı. Neden? Çünkü biz 3 senedir kanunla zam oranını yüzde 25 ile sınırlamıştık. Şimdi biz bunu kaldırdık çünkü bana kalırsa piyasalara bu türden müdahaleler uzun vadede sonuç vermiyor. Şimdi yüzde 83'e düşmüş. Manşet enflasyonunu yukarda tutan kira. Türkiye'de konut sahiplilik oranı yüzde 56. Fakat kira ödeyenlerin oranı yüzde 28. Hanelerin yüzde 72'i kira ödemiyor. Bu nasıl oluyor, bir aile apartman yapıyor ve tüm aile orada kirasız kalıyor. Kira en büyük kalem. Büyükşehirlerdeki geçim sorununun temelinde kira var. Kiraların artmasında kısmen depremin etkisi de var. Suriye'de durum istikrara kavuştu, ciddi dönüş var. Kilis gibi Gaziantep gibi yerlerde kira baskısı azaldı. Biz bu hafta Murat beyle toplantı yaptık, Murat bey büyük bir hızda gidiyor. En az 500 bin sosyal konut üretme planı var. Konut arzı hayat pahalılığıyla mücadelede en büyük değişken. Düşük faiz ile bu konu çözülmez. Konut arzının artması lazım. Bunu artırmak içinde bir seferberlik lazım." ifadelerini kullandı.

"ENFYASYON ÖNÜMÜZDEKİ YIL YÜZDE 20'NİN ALTINA DÜŞECEK"

Enflasyonun önümüzdeki yıl yüzde 20'nin altına düşeceğini ifade eden Hazine ve Maliye Bakanı, "Enflasyonun düşmesi demek fiyatların düşmesi demek değil. Diyelim geçen sene çayı 100 liradan içiyorsanız enflasyonun yüzde 40 olması o fiyatın 140 lira olması demek. Enflasyonun düşmesi fiyatlarda gerileme olması demek değil. Enflasyon giyimde ayakkabı da yüzde 14. Gelecek sene enflasyonu yüzde 20'nin altına çekeceğiz. Biz bu tahmin aralığında enflasyonu tutturacağız. Son 4-5 ayda gerçekten çok yoğun çalıştık. Bu şokların etkilerini sınırlamaya çalıştık. Olumlu döngüye döndük. Finansal koşulların iyileştiği, dengelerin tekrar olumlu seyrettiği döneme girdik. Biz yapıcı eleştirilere açığız ama bu eleştiri makul bir eleştiri değil. Para politikasının sınırı var. Para politikasının işlevsel olması önemli ama yeterli değil. Arz yönlü politikalarımız önemli. Birincisi konut arzını artırmak. Biz buna kaynak ayırıyoruz." şeklinde konuştu.

VERGİ ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Vergilerin yüksek olmasına yönelik eleştirilere de yanıt veren Şimşek, "Türkiye'de topladığımız bütün vergilerin milli gelire oranı yüzde 23,5. Aynı rakam AB'de yüzde 40. OECD ülkelerinde yüzde 33,9. Bu toplam vergi yükü. En çok eleştiri nereden geliyor, dolaylı vergiler yüksek. Dolaylı vergilerin oranı milli gelire oranı yüzde 11. AB'de bu oran yüzde 13. OECD ülkeleri ile biz benzeriz. Bütün vergi yükünü ücretliler çekiyor diye argümanlar duyarsınız. 2023'ün ortasından bu yana ne yaptık? Ben geldikten sonra ne yapmışız? Bir kurumlar vergisini artırdık. Yüzde 25'e çıktı. Finansal kuruluşlarda yüzde 30'a çıkardık. Gelir vergisini artırdık mı? Hayır. Biz şunu yaptık, aşağı yukarı kur korumalı mevduattan neredeyse vergi alamıyorduk. Biz vergi oranlarını artırdık. Faiz gelirleri önemli ölçüde vergi dışıydı. Bizim attığımız adımlar vergide adaleti sağlamak içindi. KKM'de sıfırdı, yüzde 17,5'e çıkardık. Biz çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi istiyoruz." dedi.

Politika, Ekonomi, Gündem, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek, fiyatları düşürmek için bu formülü uygulayacak - Son Dakika

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