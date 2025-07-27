Bakan Yumaklı, Bursa'daki son durumu aktardı: Kestel'de yangın sürüyor - Son Dakika
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Bakan Yumaklı, Bursa'daki son durumu aktardı: Kestel'de yangın sürüyor

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Bakan Yumaklı, Bursa\'daki son durumu aktardı: Kestel\'de yangın sürüyor
27.07.2025 12:13
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Bakan Yumaklı, Bursa\'daki son durumu aktardı: Kestel\'de yangın sürüyor
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Birçok ilde günlerdir süren orman yangınlarına Bursa eklendi. 3 mahallenin boşaltıldığı kentte yangına vatandaşlar müdahale etmeye çalışırken, bir itfaiye eti kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yangınlarla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ''Kestel'de rüzgar kaynaklı alevlenmeler oluyor ama gün içerisinde güzel haberler alabiliriz'' dedi.

Türkiye'nin dört bir yanında günlerdir orman yangınları devam ederken, dün akşam Bursa'da da büyük bir yangın başladı. Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın sonrası Karahıdır, Avdancık ve İğdir mahalleleri tedbiren tahliye edildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa'da kameralar karşısına geçerek orman yangınlarıyla ilgili son bilgileri paylaştı:

"Bugüne kadar söndürülen alanların tamamında soğutma çalışması var. Bunlar duruma göre haftalar sürebilir. Bursa'da ilk yangın Yakuplar Mahallesi'ndeydi. O yangın da söndürüldü. Arkadaşlarımız inanılmaz gayret gösterdi. 4 ildeki 5 yangında bir problem kalmadı. Dik uçurumların olduğu Safranbolu yangını devam ediyor.

Orman yangınlarında son Bursa'da bir ilçede alevler yeniden şiddetlendi

"480 HANEDE 1765 VATANDAŞ GÜVENLİ BÖLGEYE ALINDI"

Üzerinde koordinasyon yaptığımız Kestel yangını da devam ediyor. İyiye gittiğini söyleyebilirim, tütmeler görülebilir. Ters rüzgar olmazsa akşamüstüne doğru arkadaşlarımız daha güzel haber verebilir. Kahramanmaraş'ta da çalışmalar devam ediyor. 17.40'ta başladı Kestel'deki yangın. Kara ve hava araçlarımız müdahale etti. Sabahın ilk ışıkları ile müdahale başladı. Rüzgarın 40 km olması bekleniyor, arkadaşlarımız tedbirini aldı. Uçak ve kara araçlarıyla mücadele sürüyor. Toplamda 480 hanede 1765 vatandaş güvenli bölgeye alındı. Safranbolu'da sis ve duman bulutu yangın alanını kapladığı için hava müdahalesi yapılamıyor. Açık yerlere hava araçları sevk edildi. Gün içinde de 3 uçak ve 16 helikopterle müdahale yapılıyor. Kestel'deki müdahale araçları ile Safranbolu'daki araçlar birbirinden farklı. Her aracı her coğrafi koşulda kullanamazsınız. Hangisi uygunsa onu sevk edersiniz. Safranbolu'da 1739 vatandaş güvenli alana alındı. Kahramanmaraş'ta gece boyu buranın enerjisi düşürüldü. Tedbirleri alıp müdahaleye devam ediyoruz. Hem Karabük hem Ankara ve sonrasında yangın koordinasyon merkezinde çalışırken sayın bakanımız bir program vesilesi ile buradaydı, kendisini aradım ve sağ olsun konuya vaziyet etti. Şehrin eşrafı karar alıcılarla birlikte yangını takip ettiler. Huzurlarınızda sayın bakanıma teşekkür ediyorum. MSB, İçişleri, AFAD ve tüm kurumlara teşekkür ediyorum.

Orman yangınlarında son Bursa'da bir ilçede alevler yeniden şiddetlendi

"EKİM AYINA KADAR TEYAKKUZ HALİNDE OLMALIYIZ"

Bursa'da da yardımlaşmanın en güzel örneğini gördük. Ülke genelinde 84 yangınla müdahale ettik. 2-3 gün sonra duracak gibi değil. Ekim'e kadar teyakkuz halinde olmamız gerektiğini ifade edebilirim. En kolay yangın söndürme metodu onun çıkmamasını sağlamaktır.

Bütün vatandaşlarımızın bizlere destek olmasını istiyorum. Piknik alanlarına gidilecek muhtemelen, lütfen kapalı alanlar dışında ateş yakmayalım. Bir ateş yakmadan da piknik yapabilirsiniz. O yangınlardaki canlıları, onlara müdahale etmek için çalışanlar, vatandaşlar ekranların öbür tarafındaydı. Bizim büyük risk teşkil eden kıyı kesimler olmak üzere Marmara güneyi ege kuzeyi, batı Karadeniz, ege içi riskli görünüyor. Tüm konumlandırmalarımızı buralara yaptık. Bir yerden bir yere gidene kadar onu kontrol altına almanız saatler, günler alabiliyor. En ufak bir duman tespit edince lütfen 112'yi arayın."

Orman yangınlarında son Bursa'da bir ilçede alevler yeniden şiddetlendi
Orman yangınlarında son Bursa'da bir ilçede alevler yeniden şiddetlendi
Orman yangınlarında son Bursa'da bir ilçede alevler yeniden şiddetlendi
Orman yangınlarında son Bursa'da bir ilçede alevler yeniden şiddetlendi
Orman yangınlarında son Bursa'da bir ilçede alevler yeniden şiddetlendi
Orman yangınlarında son Bursa'da bir ilçede alevler yeniden şiddetlendi
Orman yangınlarında son Bursa'da bir ilçede alevler yeniden şiddetlendi

Tarım ve Orman Bakanı, Orman Yangınları, Kalp Krizi, Karahıdır, İtfaiye, Kestel, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yumaklı, Bursa'daki son durumu aktardı: Kestel'de yangın sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • K.540054s:
    gün içinde güzel haber alabilirsiniz, inşallah istifa eder defolup gidersiniz 25 10 Yanıtla
  • Emrah Erden:
    Allah rızası için bi kişi istifa etsin. Bu işi yapamıyorsunuz kabul edin. 20 6 Yanıtla
  • 4433875Bolu:
    çünkü gün içinde yanacak yer kalmayınca yangın sona erecek vatan hainleri... 19 4 Yanıtla
  • Veli berk Yılmazee:
    İstifa etmeli en guzel haber bu 19 4 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    Benim Anlamadığım Siz Çocuklarınızın, Eşinizin Yüzüne Nasıl Bakabiliyorsunuz, Onları Geçtik Aynada Kendi yüzünüze Nasıl Bakabiliyorsunuz, Cehennem olup çöktünüz Ülkemin üstüne.. 2 Günde Yanacak yer Kalırmı? Akşam saatlerinde Yakınki Müdahale Etme şansı olmasın.. Soruyorum size Dininizde Kabir Azabı Diye Birşey Varmı? 4 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bakan Yumaklı, Bursa'daki son durumu aktardı: Kestel'de yangın sürüyor - Son Dakika
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