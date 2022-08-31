30 Ağustos Zafer Bayramı'nda her yıl geleneksel olarak düzenlenen Balık Festivali'nde sahne alan şarkıcı Emre Kaya performansıyla izleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.
Sahnede seslendirdiği her şarkısıyla izleyicileri coşturan ünlü popçu konser bitiminde sahneden koşar adımlarla inerken düştü. Ardından korumalar ve görevliler yardımıyla hastaneye kaldırıldı.
Ünlü şarkıcının menajeri Gizem Demir, sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu, düşmenin aşırı yorgunluğa bağlı oluşan tansiyon probleminden kaynaklandığını bildirdi. Demir, "Bu talihsiz olay nedeniyle bizleri arayan, soran, hastaneye gelen ve geçmiş olsun mesajları gönderen tüm Emre Kaya sevenleri ve hayranlarına teşekkür ediyoruz. Şükürler olsun ki korkulacak bir durum söz konusu değil" dedi.
Son Dakika › Magazin › Ünlü şarkıcı Emre Kaya sahneden inerken düştü! Hastaneye kaldırıldı - Son Dakika