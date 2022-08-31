Ünlü şarkıcı Emre Kaya sahneden inerken düştü! Hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Ünlü şarkıcı Emre Kaya sahneden inerken düştü! Hastaneye kaldırıldı

31.08.2022 14:16

Kocaeli'nde düzenlenen 30 Ağustos konseri sonrası sahneden koşar adımlarla inerken düşen ünlü popçu Emre Kaya hastaneye kaldırıldı. Sol bacağı ve sağ omzuna müdahale edilen şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda her yıl geleneksel olarak düzenlenen Balık Festivali'nde sahne alan şarkıcı Emre Kaya performansıyla izleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sahnede seslendirdiği her şarkısıyla izleyicileri coşturan ünlü popçu konser bitiminde sahneden koşar adımlarla inerken düştü. Ardından korumalar ve görevliler yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Ünlü popçu Emre Kaya sahnede düştü, hastaneye kaldırıldı

TANSİYON PROBLEMİ NEDENİYLE DÜŞMÜŞ

Ünlü şarkıcının menajeri Gizem Demir, sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu, düşmenin aşırı yorgunluğa bağlı oluşan tansiyon probleminden kaynaklandığını bildirdi. Demir, "Bu talihsiz olay nedeniyle bizleri arayan, soran, hastaneye gelen ve geçmiş olsun mesajları gönderen tüm Emre Kaya sevenleri ve hayranlarına teşekkür ediyoruz. Şükürler olsun ki korkulacak bir durum söz konusu değil" dedi.

Ünlü popçu Emre Kaya sahnede düştü, hastaneye kaldırıldı
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Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Emre Kaya sahneden inerken düştü! Hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Emre Kaya sahneden inerken düştü! Hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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