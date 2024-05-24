Prenses Diana'nın Elbiseleri Açık Artırmada Satılacak - Son Dakika
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Prenses Diana'nın Elbiseleri Açık Artırmada Satılacak

Prenses Diana\'nın Elbiseleri Açık Artırmada Satılacak

Dünyanın gönlünde taht kuran Prenses Diana'nın ölümünden 27 yıl sonra, Diana'ya ait 150'den fazla eşya ABD'de açık artırmaya çıkarılacak. Açık artırmada, Diana'nın 1986'da giydiği Operadaki Hayalet müzikali prömiyerine ait elbisenin 200 bin ila 400 bin dolar arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor. Ayrıca, daha önce hiç açık artırmada görülmeyen ayakkabı, çanta ve şapka gibi parçalar da satışa sunulacak.

24.05.2024 21:14
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Dünyanın gönlünde taht kuran Prenses Diana, unutulmuyor...

Ölümünün üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen özellikle İngiliz halkının kalbinde yaşayan Diana'nın elbiseleri satılacak.

Prenses Diana ve diğer Kraliyet üyelerine ait 150 parçadan fazla eşya ABD'nin Los Angeles kentinde 27 Haziran'da açık artırmaya çıkarılacak.

En büyük açık artırma olarak tarihe geçecek

Satılacaklar arasında en dikkat çekenlerden birisi Prenses Diana'nın 1986'da Operadaki Hayalet müzikalinin prömiyerine giydiği elbisenin, 200 bin ila 400 bin dolara alıcı bulması bekleniyor.

Diana'nın 1997'de kendi yaptığı açık artırmadan sonraki en büyük müzayede olacağını belirten müzayede evi yetkilileri, şimdiye kadar zaman zaman sadece bir iki parçayı açık artırmaya çıkarabildiklerini, şimdiyse 150 parçanın satışa sunulacağını söyledi.

Daha önce hiç gösterilmeyen parçalar olacak

Daha önce hiç açık artırmada görülmeyen ayakkabı, çanta ve şapka gibi parçalar da tarihi açık artırmanın bir parçası olacak.

Flamenko tarzı gece elbisesi ve Catherine Walker tarafından tasarlanan çiçekli elbise de açık artırmanın dikkat çeken parçaları arasında yer alıyor. Çiçekli elbisenin de 100 bin ila 200 bin dolara alıcı bulacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Prenses Diana'nın Elbiseleri Açık Artırmada Satılacak - Son Dakika

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