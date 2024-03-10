Prenses Diana\'nın James Hewitt\'e yazdığı mektuplar müzayedede satışa çıktı

ABD'li bir müzayede evi, 1 milyon dolara varan fiyat etiketiyle, Prenses Diana'nın James Hewitt'e yazdığı 64 mektubu satın almak için zengin koleksiyoncuları sıraya soktu.
Şu anda 65 yaşında olan eski ordu subayı Hewitt, mektupları daha önce 500 bin sterlinlik bir kredi için teminat olarak sunmuştu.
Mektuplar, prensesle 1992 yılına kadar beş yıllık gizli bir ilişkisi olan Hewitt'in Körfez Savaşı'nda görev yaptığı dönem de dahil olmak üzere 1989 ile 1991 yılları arasında yazıldı.
Diana'nın kendine özgü yazısıyla yazılmış olan bu mektuplar son derece mahrem ve yayınlanması halinde kraliyet ailesi için utanç kaynağı olacağı tahmin ediliyor.
Annem ve Ben adlı kraliyet kitabının yazarı Ingrid Seward şunları söyledi:
"James Hewitt, Diana'ya pek çok şekilde ihanet etti, bu da son hakareti oldu. Sanırım Hewitt'in paraya çok ihtiyacı var ve bu mektuplarda bir değer görüyor.
Diana üretken bir mektup yazarıydı ama yazdıklarının hiçbiri bu kadar samimi değildi. Hayatının böylesine hassas bir dönemine ait bu notların kamuya açık hale gelmesi düşünülemez"
Hewitt adına Londra'nın önde gelen müzayede evi Bonhams'la temasa geçen aracı şirket, Ekim ayında mektupları satmak istediklerini açıklamıştı. Hewitt, belgelerden para kazanmaya çalışmakla ilk kez suçlanmıyor.
Hewitt, Spencer ailesinin avukatlarıyla yaptığı bir anlaşmayla mektupları güvenli bir yerde saklayacağına, asla satılmayacağına ve öldüğünde imha edileceğine söz verdi.
Diana daha sonra belgeleri yaktığına inandığı Hewitt tarafından "ihanete uğradığını" açıkladı.
Hewitt'le ilk kez 1986 yılında nedimesi Hazel West'in verdiği bir partide tanışan prenses, 1995 yılında BBC'de Martin Bashir'e verdiği röportajda ilişkiyi doğruladı.
Bu röportajda şöyle demişti:
"Evet, ona hayrandım. Evet, ona aşıktım. Ama çok hayal kırıklığına uğradım"
Diana'nın yazılı kelimelerinin telif hakkı kız kardeşleri ve diğer aile üyeleri tarafından yönetilen mirasına ait.
Ancak hukuk uzmanları, bu sözlerin yayınlanmak yerine örneğin bir müze ya da sergide sergilenmesi halinde telif hakkının ihlal edilmemiş olacağını belirttiler.
Son Dakika › Magazin › Prenses Diana'nın James Hewitt'e yazdığı mektuplar müzayedede satışa çıktı - Son Dakika
Tuğba Özerk, Çanakkale'nin Ezine İlçesi'nde düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında konser verdi. Şarkılarını söylerken kadınlara şiddetin önüne geçilebileceği, kadın cinayetlerinin son bulduğu ve kadınların değerinin daha da anlaşılacağı günlerin dilediğini belirtti. Ezine Belediye Başkanı ve meclis üyeleri de sanatçıya teşekkür etti.
Zuhal Olcay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür & Sanat Etkinlikleri kapsamında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için İBB'nin Çengelköy Kültür ve Yaşam Merkezi'nde konser verdi. Konserde, Olcay şarkılarını yüzlerce kadın izleyiciyle birlikte söyledi ve kadınların değerini vurguladı.
2024 World Miss Europe yarışması, bu yıl ilk kez bir Türk kızı olan Elmas Yılmaz tarafından kazanıldı. 1927'den bu yana Lübnan'da düzenlenen yarışmada, 21 ülkenin genç kızları arasından sıyrılan Yılmaz, 97 yıllık geçmişinde ilk kez Türkiye'yi temsil eden bir yarışmacı oldu.
Fatma Turgut, Türkiye'yi gezip arka arkaya 6 şehirde konser verdi. Yoğun ilgiyle karşılaşan Turgut, hit şarkılarını söylerken özel repertuvarıyla unutulmaz bir konser serisi sundu. Hayranlarıyla samimi bir iletişime sahip olan Turgut, aşk ve ilişkiler konusunda kendini affettiğini söyledi. Ramazan boyunca yeni şarkısı için stüdyoda çalışacak olan Turgut, bir sürpriz hazırlığında olduğunu da belirtti.
Diyarbakır'da gelinlik üretimi ve satışı yapan firma, ipek kozası, çuval, iplik, akasya yaprağı, gül ve palmiye yaprağından tasarlanan farklı gelinliklerle bir defile düzenledi. Firma sahibi, daha önceki tasarımlardan esinlenerek daha güzel ve anlamlı modeller hazırladıklarını belirtti.
Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali'nde Elif Buse Doğan, unutulmaz bir gece yaşattı. Festival, Denizlililerin yoğun ilgisiyle karşılandı.
Bursa'nın yeni buluşma noktası olan Osmangazi Meydanı, son dönemin en beğenilen şarkıcılarından Semicenk'i ağırladı. Soğuk havaya rağmen yaklaşık 80 bin kişi saatlerce sanatçının en sevilen şarkılarıyla eğlendi. Vatani görevini yapacak olan Semicenk, askere Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve 80 bin seveni tarafından uğurlandı.
İngiltere Prensi William'ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton, Ocak ayında geçirdiği ameliyatın ardından ilk kez fotoğraf paylaştı. Kate, kraliyet ailesine ait sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafla birlikte teşekkür mesajı yayınladı. Üç çocuğuyla gülümseyerek verdiği fotoğraf karesinin Prens William tarafından çekildiği öğrenildi.
Yılmaz Erdoğan, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan hakaret içeren bir yorum nedeniyle Ayşe K. isimli takipçisi hakkında suç duyurusunda bulundu. Erdoğan, yorumun onur, şeref ve saygınlığını zedelediğini belirterek Ayşe K.'nın cezalandırılmasını istedi. Şikayet sonrası soruşturma başlatıldı.
Yeşilçam'ın usta ismi Kayhan Yıldızoğlu'nun vefatının ardından eski eşi Suna Yıldızoğlu, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaparak onunla olan anılarını ve saygısını dile getirdi. Suna Yıldızoğlu, Kayhan Yıldızoğlu'nun soyadını taşımaktan onur duyduğunu belirtti ve onun kalbinde daima yaşayacağını ifade etti.
Şanlıurfa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen Kadınlar Matinesi'nde sanatçılar eşliğinde eğlendi. Alex Şahin ve Beyto Asil'in sahne aldığı programda, kadınlar gece boyunca keyifli vakit geçirdi. Sanatçılar, Şanlıurfalı kadınların coşkulu ve şık olduğunu belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?