Rafet El Roman üçüncü kez damat olmaya hazırlanıyor

doğrucu davut:

ünlülerin dünyasında bu işler hep böyle. paralı erkekler, kızı yaşında kızlarla birlikte oluyor. al paçino 80 den büyük, sevgilisi 30 larda daha. acun ile kaırısı vs bi dünya örnek var. insanlar bunları eleştirmez hatta özenir. ama milyarlarca insandan oluşan müslüman camiada, birkaç sapık küçük yaşta çocukla evlense aaaaanında suçu islama atarlar. oysa hiçbir yoruma gerek bırakmayacak şekilde nisa suresi 6. ayette, evliliğin KENDİ MİRASINI YÖNETECEK KADAR YETİŞKİN OLACAK KADAR BÜYÜMEYİ gerektirdiği yazıyor. galiba 12/13 yaşında çocuk da kendine kalan mirası idare edemez. o yüzden kesinlikle islamda çocuk evlilik yoktur.