Rasim Öztekin'e Eşinden Duygusal Anma! - Son Dakika
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Rasim Öztekin'e Eşinden Duygusal Anma!

08.03.2022 13:26
Rasim Öztekin'e Eşinden Duygusal Anma!

Usta sanatçı Rasim Öztekin, ölümünün birinci yıl dönümünde unutulmadı. Kalp krizi sonrası vefat eden oyuncunun eşi Esra Kazancıbaşı ve kızı Pelin Öztekin, sosyal medya hesaplarından duygulandıran paylaşımlarda bulundular.

Tiyatro ve sinema dünyasının usta ismi Rasim Öztekin, ölümünün birinci yıl dönümünde unutulmadı. Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı, usta oyuncuyu ölüm yıl dönümünde duygusal bir mesajla andı.

Rasim Öztekin'e Eşinden Duygusal Anma!

İşte o mesaj:

"Bugün 8 Mart...

Aramızdan ayrılışının, sensizlikle ani ve travmatik tanışmamın birinci yıl dönümü.

Senin ve benim gibi birbirlerini büyük sevdayla sevenleri ölüm asla ayıramaz, aşklar ölmez. Çünkü ruhlar yaşar, yok olan bedendir. Sanatçılar da asla ölmez.

Eserleriyle yaşar, ölümsüzleşirler.

Ruhunu sevdiğim adam, aşkım Rasim'im, çaresiz bir özlem ve sevgiyle seni anıyorum."

Rasim Öztekin'e Eşinden Duygusal Anma!

Öztekin, kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 8 Mart 2021'de, 62 yaşındayken hayatını kaybetti.

Öztekin'in vefatından önce başrolünde oynadığı, Bodrum Çökertme'de çekilen "Dijital Esaret" adlı film, 18 Mart'ta vizyona girecek.

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Rasim Öztekin, Tiyatro, Mart, Kalp, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Rasim Öztekin'e Eşinden Duygusal Anma! - Son Dakika


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