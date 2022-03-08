Rasim Öztekin'e Eşinden Duygusal Anma! - Son Dakika

Tiyatro ve sinema dünyasının usta ismi Rasim Öztekin, ölümünün birinci yıl dönümünde unutulmadı. Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı, usta oyuncuyu ölüm yıl dönümünde duygusal bir mesajla andı.

İşte o mesaj:

"Bugün 8 Mart...

Aramızdan ayrılışının, sensizlikle ani ve travmatik tanışmamın birinci yıl dönümü.

Senin ve benim gibi birbirlerini büyük sevdayla sevenleri ölüm asla ayıramaz, aşklar ölmez. Çünkü ruhlar yaşar, yok olan bedendir. Sanatçılar da asla ölmez.

Eserleriyle yaşar, ölümsüzleşirler.

Ruhunu sevdiğim adam, aşkım Rasim'im, çaresiz bir özlem ve sevgiyle seni anıyorum."

Öztekin, kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 8 Mart 2021'de, 62 yaşındayken hayatını kaybetti.

Öztekin'in vefatından önce başrolünde oynadığı, Bodrum Çökertme'de çekilen "Dijital Esaret" adlı film, 18 Mart'ta vizyona girecek.