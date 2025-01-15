Recep Demiray Londra Fashion Week'te - Son Dakika
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Recep Demiray Londra Fashion Week'te

Recep Demiray Londra Fashion Week\'te

Türk modacı Recep Demiray, 22 Şubat 2025'te Londra Fashion Week'te ikinci defilesini sergileyecek.

15.01.2025 12:06
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Dünyanın en prestijli moda etkinliklerinden biri olan Londra Fashion Week, 20-24 Şubat 2025 tarihlerinde uluslararası moda dünyasının yıldızlarını bir araya getiriyor. İlk katılımında büyük beğeni toplayan ünlü Türk Modacı Recep Demiray, 22 Şubat'ta Londra Fashion Week'te ikinci defilesini gerçekleştirecek.

Tasarımlarında doğduğu toprakların tarihi ve kültürel zenginliklerini modern bir dilde harmanlayan Demiray, bu koleksiyonunda Zerzevan Kalesi ve Diyarbakır'ın görkemli tarihi dokusundan ilham alarak unutulmaz bir defileye imza atmaya hazırlanıyor. 2025-26 sonbahar, kış koleksiyonlarının sergileneceği bu etkinlik, global moda dünyasının en önemli isimlerinin yer alacağı, trendlerin şekilleneceği bir platform olacak. İlk katılımında büyük beğeni toplayan modacı Recep Demiray, ikinci kez Londra Fashion Week'te yer alacak.

6 ay süren zorlu çalışma ile hayata geçen tarihi bir koleksiyon

Recep Demiray'ın yeni koleksiyonu, sadece moda değil, bir kültür mirasının derin izlerini taşıyor. 20 özel parçadan oluşan bu koleksiyon, Osmanlı İmparatorluğunun ihtişamını ve Mezopotamya'nın eski medeniyetlerinden izlerini modern bir dille yeniden yorumluyor. Tasarımları 6 ay süren bu özel koleksiyonun her bir parçası büyük bir özenle hazırlanarak şekillendi. Bu eşsiz koleksiyonun oluşturulmasında, 10 kişilik deneyimli bir ekip titizlikle çalışarak her detayın kusursuz olmasını sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Recep Demiray Londra Fashion Week'te - Son Dakika

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