Reklam sektöründe oyuncuların kazançları dudak uçuklattı - Son Dakika
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Reklam sektöründe oyuncuların kazançları dudak uçuklattı

Reklam sektöründe oyuncuların kazançları dudak uçuklattı

Sinema ve dizi sektörünün popüler oyuncuları, reklam sektöründeki kazançları ile dikkat çekiyor. Afra Saraçoğlu, reklamlardan 18 milyon TL kazanırken, Hande Erçel'in kazancı 16 milyon TL. Şahmaran dizisinin yıldızı Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Zeynep Bastık'ın kazançları ise 20 milyon TL. Kadınlar arasında en yüksek geliri elde eden isim ise 25 milyon TL ile Demet Özdemir oldu.

08.10.2024 09:14
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Sinema ve dizi sektörünün aranılan oyuncuları reklam sektörüne de yön veriyor. Dizilerin aranılan isimlerinin de aldıkları ücretler de dudakları uçuklatıyor

Takvim gazetesinden Doğan Savaş'ın haberine göre, Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin ardından yakaladığı şöhretinin Yalı Çapkının'da da devam ettiren güzel ve başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu, reklamlardan 18 milyon TL kazanıyor.

Dizilerde gösterdiği performansıyla sık sık eleştirilerin hedefi olan Hande Erçelin yüzü reklamlardan gülüyor. Birçok ünlü markayla el sıkışan ünlü oyuncunun kaşe fiyatı 16 milyon

Şahmaran dizisinin güzel yıldızı Serenay Sarıkaya 20 milyo TL kazanırken akustik şarkılarının kraliçesi Zeynep Bastık'da 20 milyon Tl alıyor.

Kadınlar arasında en yüksek geliri elde eden isim Demet Özdemir, 25 milyon TL ile zirvede yer alıyor. Hande Erçel'le yaşadığı rekabetle adından sıkça söz ettiren Özdemir reklam yarışında Erçel'in önüne geçmiş durumda.

Serenay Sarıkaya, Afra Saraçoğlu, Zeynep Bastık, Demet Özdemir, Hande Erçel, Televizyon, Şahmaran, Magazin, Sinema, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Magazin Reklam sektöründe oyuncuların kazançları dudak uçuklattı - Son Dakika

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