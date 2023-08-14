Resul Dindar ve Demet Akalın Arhavi'de Kavga Etti - Son Dakika
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Resul Dindar ve Demet Akalın Arhavi'de Kavga Etti

Son Güncelleme: 14.08.2023 11:56

Artvin'in Arhavi ilçesinde düzenlenen Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'nde konser veren Resul Dindar ve Demet Akalın arasında tartışma çıktı. Akalın, Dindar'ın konseri uzatmasına tepki göstererek sahneye çıkmadı. Dindar ise Akalın'ın sahneyi kendisine devretmesini istedi. İkili arasındaki tartışma sonrasında Akalın sahneye çıkarak konserine devam etti.

Resul Dindar ve Demet Akalın neden kavga ettiği merak edilirken Resul Dindar ve Demet Akalın olayı nedir gündeme geliyor. Artvin'de düzenlenen festivalde konser veren Demet Akalın ve Resul Dindar arasında tartışma çıktı. Resul Dindar ve Demet Akalın neden kavga etti? Detaylar haberimizdedir…

RESUL DİNDAR VE DEMET AKALIN NEDEN KAVGA ETTİ?

Artvin'in Arhavi ilçesinde bu yıl 49'uncusu düzenlenen Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali 5. gününde düzenlenen konserde Karadeniz müziğinin güçlü ismi Resul Dindar ve ünlü şarkıcı Demet Akalın sahne aldı. Sahneye ilk önce Resul Dindar çıkarken sevilen şarkılarını sevenleriyle buluşturdu. Festival programı kapsamında saat 20.30-22.00 arasında Resul Dindar sahne aldı. Programa göre 22.00'de sahne alması gereken Akalın, konseri uzatan Dindar'a tepki gösterdi. Konser devam ederken görevlinin Resul Dindar'ın yanına gelerek kulağına bir şeyler fısıldamasının ardından Dindar, Demet Akalın'ın sahneyi kedisine devretmesini istediğini iddia etti.

Mikrofonu alarak sahne önüne gelen Dindar, "Size çok güzel bir şey söyleyeceğim, ne kadar yakıştığına siz karar verin. Demet Akalın Hanımefendi 22.30'da çıkmak istiyormuş, eğer çıkmazsa gidecekmiş. Benim sahnemi erken bitirmemi istiyormuş yoksa gidecekmiş. Ben buranın çocuğuyum, ben Karadeniz müziğiyim. Sen beni tanımıyorsun, benim saatim on bir" dedi.

SAHNEYE GELEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Dindar'ın konuşmalarının ardından sahneye çıkan Akalın, Dindar ile bir süre konuştuktan sonra sahneden indi. Daha sonra sonra Dindar bir müddet daha konsere devam edip inince, sahneye Akalın çıkarak sevenleriyle buluştu.

Resul Dindar ve Demet Akalın neden kavga etti?
Resul Dindar ve Demet Akalın neden kavga etti?
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Son Dakika Magazin Resul Dindar ve Demet Akalın Arhavi'de Kavga Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Resul Dindar ve Demet Akalın Arhavi'de Kavga Etti - Son Dakika
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