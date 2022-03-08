Mahkemeden Sürpriz Karar! - Son Dakika

Bir televizyon kanalında magazin programı sunan Bircan Bali, Reynmen olarak bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş'ı savcılığa şikayet etti. Bircan Bali, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu şikayet dilekçesinde, Reynmen'in Instagram hesabından bir video paylaştığını, "Leşsiniz, siz iki iğrenç insan ucuzsunuz. Vasfınız ne sizin? Değerlerim hakkında yaptığınız yorumların bedelini ağır ödeyeceksiniz. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Bu yaptığınıza sizi pişman edeceğim" diyerek, kendisini tehdit ettiğini ve hakarette bulunduğunu belirtti.

Yusuf Aktaş hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 9.5 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın önceki celsesinde mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Yusuf Aktaş'ın 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 10 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etmişti.

"TEHDİT SUÇU OLUŞMADI"

Bugün karar verilmesi beklenen duruşmada sürpriz bir gelişme yaşandı. Mahkemeye yeni atanan duruşma savcısı, görev değişikliği sebebiyle mütalaanın yenileneceğini belirtti. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanık Yusuf Aktaş'ın söylemlerinin 'tehdit' suçunu oluşturmadığını belirterek, "Tehdit içerikli iddia olunan söylemlerin hukuk boyutunda gerekli şikayetleri yapacağı yönünde söylem olduğu ve bu hususun tehdit suçunu oluşturmadığı..." ifadelerini kullandı.

"OLUMSUZ ELEŞTİRİLERE TEPKİ"

Mütalaada Aktaş'ın, "Leşsiniz, siz iki iğrenç insan, ucuzsunuz, vasfınız ne sizin" söylemlerini, Bircan Bali' televizyon programında kendisine yönelik yaptığı olumsuz eleştirilere tepki olarak söylediği belirtildi. Bu nedenle Yusuf Aktaş'ın, 'hakaret' suçunu da haksız fiil altında işlediği belirtilen mütalaada ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi talep edildi.

Mütalaanın ardından taraflara son savunmalarını hazırlamak için süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

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