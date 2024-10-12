Reynmen, Miss Turkey finalistiyle dünyaevine girdi

Magazin

"Her ah çektiğinde bir dava açacağım"

Jesus\'un, "Bu çocuktan çok para kazanacaksınız" dediği futbolcu yuvadan uçuyor

Sevilen şarkıları ve özel hayatıyla adından sıkıça söz ettiren Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, uzun süredir birliktelik yaşadığı 2017 Miss Turkey güzeli Emire Cansu Kurtaran'la dün İtalya'da evlendi.

EVLİLİK TEKLİFİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Aktaş, Emine Cansu Kurtaran ise evlilik teklifinde bulunmuş. Kurtaran ise bu güzel haberi sosyal medya hesabından paylaştığı bir gönderiyle sevenlerine duyurmuştu. Eylül ayında evlenmesi beklenen çift sosyal medya hesapları üzerinden aslında Ekim ayında evlenecekerlini sosyal meday hesaplarından hayranlarından gelen soruları yanıtlarken "Neyse ki Eylül'de bitti" diyerek azıcıkta olsa belli etmişti.

İTALYA'DA EVLENDİLER

Ünlü çift, mutlu birlikteliklerini dün birbirlerine 'evet' diyerek taçlandırdı. İtalya'nın Amalfi kıyısında düzenlenen sade bir törenle dünyaevine giren çifti, aileleri ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.

Ünlü çiftin düğününden kareler sosyal medyadan paylaşıldı.Fotoğraflara çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları Emine Cansu Kurtaran'ın gelinliğini çok beğenirken bazıları da eleştiride bulundu.