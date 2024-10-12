Reynmen, Miss Turkey finalistiyle dünyaevine girdi - Son Dakika
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Reynmen, Miss Turkey finalistiyle dünyaevine girdi

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Popüler şarkıcı Reynmen, gerçek adıyla Yusuf Aktaş, sevgilisi ve Miss Turkey 2017 finalistlerinden Emire Cansu Kurtaran ile İtalya'da dünya evine girdi. Çiftin Ela şarkısıyla popülerlik kazanan Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş uzun süredir birliktelik yaşadığı, Miss Turkey 2017 finalistlerinden Emire Cansu Kurtaran'la dün İtalya'da evlendi.

12.10.2024 14:28  Güncelleme: 14:44
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Sevilen şarkıları ve özel hayatıyla adından sıkıça söz ettiren Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, uzun süredir birliktelik yaşadığı 2017 Miss Turkey güzeli Emire Cansu Kurtaran'la dün İtalya'da evlendi.

EVLİLİK TEKLİFİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Aktaş, Emine Cansu Kurtaran ise evlilik teklifinde bulunmuş. Kurtaran ise bu güzel haberi sosyal medya hesabından paylaştığı bir gönderiyle sevenlerine duyurmuştu. Eylül ayında evlenmesi beklenen çift sosyal medya hesapları üzerinden aslında Ekim ayında evlenecekerlini sosyal meday hesaplarından hayranlarından gelen soruları yanıtlarken "Neyse ki Eylül'de bitti" diyerek azıcıkta olsa belli etmişti.

İTALYA'DA EVLENDİLER

Ünlü çift, mutlu birlikteliklerini dün birbirlerine 'evet' diyerek taçlandırdı. İtalya'nın Amalfi kıyısında düzenlenen sade bir törenle dünyaevine giren çifti, aileleri ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.

Ünlü çiftin düğününden kareler sosyal medyadan paylaşıldı.Fotoğraflara çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları Emine Cansu Kurtaran'ın gelinliğini çok beğenirken bazıları da eleştiride bulundu.

Reynmen, Miss Turkey finalistiyle dünyaevine girdi
Reynmen, Miss Turkey finalistiyle dünyaevine girdi

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Son Dakika Magazin Reynmen, Miss Turkey finalistiyle dünyaevine girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Koray ERDOGAN:
    Şansa bak ziyan oldu 4 1 Yanıtla
  • Cengiz Başal:
    Hani ela’ydıı babaaaaaaaaa 0 0 Yanıtla
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