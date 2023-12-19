Reynmen ve Mabel Matiz\'in ödül protestosuna Kemal Doğulu\'dan sert tepki: Hayırdır, yemezler

Şarkıcı ve fenomen Reynmen'in Altın Kelebek ödülü dahil birkaç plaketini öpe atmasının ardından Mabel Matiz de ödülünü 5 TL'den satışa çıkardı. Magazin basınına damga vuran olaylara tepki gösteren Kemal Doğulu, iki ismi hedef alarak "Hayırdır, yemezler" diyerek sitem etti.

"ÖDÜLÜ ALINCA ÖPMELER, OKŞAMALAR, YAKALIKLAR"

Doğulu, ödüllerin çöpe atılması ve satışa çıkarılması olaylarıyla ilgili adeta ateş püskürdü. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Matiz ve Reynmen'i hedef alan Doğulu "Herhangi bir X ödülü alınca öpmeler, okşamalar, teşekkürler, yalakalıklar vs. Diğer sene aynı ödülü alamayınca çöpe atmalar, yuhalamalar, satışa çıkarmalar. Pardon da yavaş! Ödülü kabul ettiğiniz zaman davul zurna eşliğinde aldığınız o ödüller, aynı şartlar aynı koşullar altında verilmiyor muydu, bu yıla özel mi haksızlık yapıldı? Hayırdır? Yemezler" ifadelerini kullandı.

BİRİ ÇÖPE ATTI BİRİ SATIŞA ÇIKARDI

Sosyal medya fenomenliğin yanı sıra şarkılarıyla tanınan Reynmen, Pantene Altın Kelebek töreni düzenlendiği esnada önceki senelerde aldığı ödülü çöpe atmıştı. Mabel Matiz de önceki gün 2019 yılında aldığı Altın Kelebek ödülünü 5 TL'den satış çıkardı.