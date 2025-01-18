Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba - Son Dakika
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Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba

Reza Zarrab, Miami\'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba

Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab, Miami'de bir şirketin yönetici asistanı Dilara Altıntop ile evlendi. Türkiye'den İbrahim Tatlıses, Derya Tuna ve Demet Akalın gibi ünlü isimlerin katıldığı düğün üç gün sürdü.

18.01.2025 12:08
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Amerika'da yaşayan ve Ebru Gündeş ile 11 yıllık evliliğini 2021'de bitiren Reza Zarrab'ın, bir şirkette yönetici asistanlığı yapan Dilara Altıntop ile Miami'de evleneceği iddia edilmişti. Üç gün sürecek olan 150 kişilik düğün için ünlü isimlerin Türkiye'den Miami'ye gitmesi de basına yansıyan bilgiler arasında yer almıştı.

Bitter Dergisi'nin aktardığına göre Dilara Altıntop ile Reza Zarrab evlendi. Düğüne İbrahim Tatlıses, Derya Tuna ve Demet Akalın gibi Türkiye'den çok sayıda ünlü isim katıldı.

DİLARA ALTINTOP KİMDİR?

Dilara Altıntop, ABD'deki Boston Üniversitesi'nde hukuk asistanı sertifikasyon programını tamamladı. Daha önce Fenerbahçe Spor Kulübü ve Türkiye Milli Yüzme Takımı'nda profesyonel yüzücü olarak görev yapan Altıntop, Türkiye Milli Yüzme Takımı'nın da eski üyesidir.

Yüzme kariyerine devam edebilmek için İstanbul'a taşındıktan sonra, eğitim ve kariyer fırsatlarını değerlendirmek için ABD'ye taşınmıştır.

İşte üç gün süren düğünden ilk kareler:

Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba
Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba
Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba


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Son Dakika Magazin Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Necmi güner:
    bu düğüne giden kişilere yaptırım uygulanmalı . Türkiye yi itibarsızlaştıran bir adamın düğüne katılmak aynı zihniyet ten insanlar . 208 12 Yanıtla
  • serhat ali:
    dilara altintop kimdir diye haber yapacaginiza reza zarrab kimdir diye haber yapsaydiniz keşke 207 4 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    akpenin para torbacısı 149 30 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Söz konusu kişiler abd pasaportu tasıyıp çifte vatandaş olduklarını düşünmek istemiyorum ama şuna eminim "bir satılık kişinin peşine takılan yarın olumsuz bir durumda Türkiye'yi terk edecek olan satılıklar dır. 134 4 Yanıtla
  • Aa:
    eee hadi lan koyunlar yapin hadi eleştiri.bu adam devletin bakanları siyasetçileri ile kol kola idi. 106 17 Yanıtla
  • utku ergün:
    ibrahim tatlıses bir resisin yanında sonrada bu adamın, ilginç 86 5 Yanıtla
  • Ali null:
    DEMET HER ŞÉYE MAYDONOZ OLUYON HANİ SENİN MESLEKTAŞ SEVGİN ÇIKAR NERDEYSE HOOP ORDA 81 7 Yanıtla
  • Suzi:
    Bu düğüne gidenlere benimle birlikte kimler saydırıyor. 71 4 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Düğün bahanesi ile yangın da kül olan evlerini kontrole gitmiş olabilirler .! 56 2 Yanıtla
  • Necmi güner:
    vay anasını ….. 50 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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