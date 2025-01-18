Reza Zarrab, Miami\'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba

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Amerika'da yaşayan ve Ebru Gündeş ile 11 yıllık evliliğini 2021'de bitiren Reza Zarrab'ın, bir şirkette yönetici asistanlığı yapan Dilara Altıntop ile Miami'de evleneceği iddia edilmişti. Üç gün sürecek olan 150 kişilik düğün için ünlü isimlerin Türkiye'den Miami'ye gitmesi de basına yansıyan bilgiler arasında yer almıştı.

Bitter Dergisi'nin aktardığına göre Dilara Altıntop ile Reza Zarrab evlendi. Düğüne İbrahim Tatlıses, Derya Tuna ve Demet Akalın gibi Türkiye'den çok sayıda ünlü isim katıldı.

DİLARA ALTINTOP KİMDİR?

Dilara Altıntop, ABD'deki Boston Üniversitesi'nde hukuk asistanı sertifikasyon programını tamamladı. Daha önce Fenerbahçe Spor Kulübü ve Türkiye Milli Yüzme Takımı'nda profesyonel yüzücü olarak görev yapan Altıntop, Türkiye Milli Yüzme Takımı'nın da eski üyesidir.

Yüzme kariyerine devam edebilmek için İstanbul'a taşındıktan sonra, eğitim ve kariyer fırsatlarını değerlendirmek için ABD'ye taşınmıştır.

İşte üç gün süren düğünden ilk kareler:



