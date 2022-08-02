Rize'de yaylaya çıkan Aleyna Tilki eline silah alarak ateş etti

Rize'deki Samistal yaylasına çıkarak tabancayla ateş eden Aleyna Tilki, o anları "Bang bang" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Yoğun bir konser maratonu olan Aleyna Tilki geldiği Artvin'in Arhavi ilçesinde 48'inci Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı. Festival sonrası Rize'ye gelip Samistal Yaylası'na çıkan şarkıcı, ayağına yün çorap ve kara lastik giydi, kafasına da poşu bağlayarak yaylada eline tabanca alıp ateş etti. Tilki, o anları kayıt altına alıp, 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından 'Bang bang' notuyla paylaştı. Sosyal medyada ki o videoyu izleyenlerden yüzlerce yorum geldi. Takipçilerinden kimi yorumlara "Bu yaşta bu paylaşımlar ne?" ve "Silahı nasıl eline alabildin?" ifadelerini kullanırken kimileri ise o paylaşıma 'Helal olsun sana' gibilerinden yorum yaptı. - RİZE