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Rocky Serisinin Apollo Creed'i Carl Weathers, 76 Yaşında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Rocky Serisinin Apollo Creed'i Carl Weathers, 76 Yaşında Hayatını Kaybetti

Sylvester Stallone'un canlandırdığı Rocky Balboa karakterinin rakibi ve dostu Apollo Creed'i oynayan Carl Weathers, 76 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi, Weathers'ın uykusunda huzur içinde öldüğünü açıkladı. Ünlü oyuncu, film, televizyon, sanat ve spor alanında yaptığı katkılarla tanınan bir isimdi.

03.02.2024 08:44  Güncelleme: 09:32
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Rocky serisinin ilk dört filminde Sylvester Stallone'un canlandırdığı Rocky Balboa karakterinin hem rakibi hem dostu Apollo Creed karakterini oynayan Carl Weathers, 76 yaşında yaşamını yitirdi.

"UYKUSUNDA HUZUR İÇİNDE ÖLDÜ"

Ünlü oyuncunun ölüm haberini veren acılı ailesi açıklamada "Carl Weathers'ın vefatını duyurmaktan derin üzüntü duyuyoruz. 1 Şubat 2024 Perşembe günü uykusunda huzur içinde öldü. Carl olağanüstü bir hayat yaşamış, istisnai bir insandı. Film, televizyon, sanat ve spora yaptığı katkılarla silinmez bir iz bıraktı ve dünya çapında nesiller boyunca tanındı. O çok sevilen bir kardeş, baba, büyükbaba, ortak ve arkadaştı" dedi.

Rocky serisinin unutulmaz ismi Carl Weathers, vefat etti
Rocky serisinin unutulmaz ismi Carl Weathers, vefat etti
Rocky serisinin unutulmaz ismi Carl Weathers, vefat etti
Rocky Serisinin Apollo Creed\'i Carl Weathers, 76 Yaşında Hayatını Kaybetti

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    Yorumlar (1)

  • ahmet kasap: CEHENNEME ODUN OLDU 2 10 Yanıtla
  • Rocky Serisinin Apollo Creed'i Carl Weathers, 76 Yaşında Hayatını Kaybetti
    08:44 Rocky Serisinin Apollo Creed'i Carl Weathers, 76 Yaşında Hayatını Kaybetti

    Sylvester Stallone'un canlandırdığı Rocky Balboa karakterinin rakibi ve dostu Apollo Creed'i oynayan Carl Weathers, 76 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi, Weathers'ın uykusunda huzur içinde öldüğünü açıkladı. Ünlü oyuncu, film, televizyon, sanat ve spor alanında yaptığı katkılarla tanınan bir isimdi.

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Carl Weathers, Sinema, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin Rocky Serisinin Apollo Creed'i Carl Weathers, 76 Yaşında Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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