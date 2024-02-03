Rocky Serisinin Apollo Creed\'i Carl Weathers, 76 Yaşında Hayatını Kaybetti

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Rocky serisinin ilk dört filminde Sylvester Stallone'un canlandırdığı Rocky Balboa karakterinin hem rakibi hem dostu Apollo Creed karakterini oynayan Carl Weathers, 76 yaşında yaşamını yitirdi.

"UYKUSUNDA HUZUR İÇİNDE ÖLDÜ"

Ünlü oyuncunun ölüm haberini veren acılı ailesi açıklamada "Carl Weathers'ın vefatını duyurmaktan derin üzüntü duyuyoruz. 1 Şubat 2024 Perşembe günü uykusunda huzur içinde öldü. Carl olağanüstü bir hayat yaşamış, istisnai bir insandı. Film, televizyon, sanat ve spora yaptığı katkılarla silinmez bir iz bıraktı ve dünya çapında nesiller boyunca tanındı. O çok sevilen bir kardeş, baba, büyükbaba, ortak ve arkadaştı" dedi.