Yakışıklı oyuncu Boran Kuzum meslektaşı Yasemin Szawlowski ile aşkını sosyal medyada ilan etti - Son Dakika
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Yakışıklı oyuncu Boran Kuzum meslektaşı Yasemin Szawlowski ile aşkını sosyal medyada ilan etti

05.10.2022 08:21

Meslektaşı Yasemin Szawlowski ile aşk yaşamaya başlayan yakışıklı oyuncu Boran Kuzum, ilişkisini sosyal medya hesabından paylaştığı romantik pozla açıkladı.

Vatanım Sensin, Saygı, Şahin Tepesi ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi dizilerle tanınan Boran Kuzum, özel hayatıyla gündem oldu. Yer aldığı projelerle sık sık gündeme gelen oyuncu, gönlünü meslektaşı Yasemin Szawlowski'ye kaptırdı.

İLİŞKİSİNİ İLAN ETTİ

Bir süredir aşk yaşayan ikili, ilişkilerini sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla ilan etti. Son olarak 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' adlı dizide boy gösteren 30 yaşındaki Szawlowski, Instagram hesabından Kuzum'un kendisini öptüğü fotoğrafı paylaşarak nazar boncuğu emojisi koydu. Sevgilisinin paylaşımına yorum yapan Boran Kuzum ise kırmızı kalp emojisi koydu.

Oyuncu Boran Kuzum, meslektaşı Yasemin Szawlowski ile aşk yaşamaya başladı
Oyuncu Boran Kuzum, meslektaşı Yasemin Szawlowski ile aşk yaşamaya başladı
Oyuncu Boran Kuzum, meslektaşı Yasemin Szawlowski ile aşk yaşamaya başladı
Oyuncu Boran Kuzum, meslektaşı Yasemin Szawlowski ile aşk yaşamaya başladı
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Son Dakika Magazin Yakışıklı oyuncu Boran Kuzum meslektaşı Yasemin Szawlowski ile aşkını sosyal medyada ilan etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yakışıklı oyuncu Boran Kuzum meslektaşı Yasemin Szawlowski ile aşkını sosyal medyada ilan etti - Son Dakika
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