Romantik doğum günü kutlaması! Ünlü oyuncu sevgilisinin doğumgününde aşkını ilan etti

Oyuncu Furkan Andıç, meslektaşı ve 7 yıllık sevgilisi Aybüke Pusat'ın doğum gününü romantik bir sosyal medya paylaşımıyla kutladı.

AŞK DOLU KUTLAMA

Doğum günü vesilesiyle harekete geçen Andıç, sevgilisi Aybüke Pusat ile birlikte çekilen kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak duygusal bir mesaj yayımladı.

Ünlü oyuncu paylaşımında, "İyi ki doğdun güneş çilli sevgilim. İyi ki varsın! Yeni yaşın yüzünü hep güldürsün, hayal ettiğinden de güzel bir yıl olsun" ifadelerini kullandı.

ÖZEL HAYAT AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan Andıç, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunmuştu. "Aşk hayatınızı neden bu kadar gizli yaşıyorsunuz?" sorusuna yanıt veren oyuncu, ilişkilerini bilinçli şekilde gözlerden uzak tutmak istediklerini ve özel alanlarını korumaya özen gösterdiklerini ifade etmişti.

Andıç ve Pusat 2019'dan bu yana devam eden ilişkilerini gözlerden uzak bir şekilde yaşıyor.