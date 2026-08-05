Ronaldo garajını açtı! Milyon dolarlık arabaları ortaya çıktı - Son Dakika
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Ronaldo garajını açtı! Milyon dolarlık arabaları ortaya çıktı

Ronaldo garajını açtı! Milyon dolarlık arabaları ortaya çıktı
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Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, lüks otomobil koleksiyonunu “My toys” notuyla paylaştı. Yıldız futbolcunun garajındaki milyon dolarlık araçlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Futbol kariyerindeki başarıları kadar özel hayatı ve lüks yaşam tarzıyla da sık sık gündeme gelen Cristiano Ronaldo, bu kez garajındaki otomobilleriyle dikkat çekti.

Ronaldo garajını açtı! Milyon dolarlık arabaları ortaya çıktı

Lüks araçlara olan tutkusu bilinen Portekizli yıldız, milyonlarca dolar değerindeki otomobil koleksiyonundan bir bölümü takipçileriyle paylaştı. Ronaldo, araçlarının yer aldığı karelere “My toys” notunu düştü.

Ronaldo garajını açtı! Milyon dolarlık arabaları ortaya çıktı

Garajında yer alan birbirinden özel otomobiller hayranlarının ilgisini çekerken, koleksiyonun toplam değerinin ne kadar olduğu da merak konusu oldu.

Ronaldo garajını açtı! Milyon dolarlık arabaları ortaya çıktı

Georgina Rodriguez ile uzun süredir devam eden ilişkisi ve gösterişli yaşam tarzıyla da magazin gündeminde yer alan Ronaldo, sahip olduğu lüks araçlarla bir kez daha adından söz ettirdi.

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Son Dakika Magazin Ronaldo garajını açtı! Milyon dolarlık arabaları ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ferit Tambahçeci Ferit Tambahçeci:
    sonu ölüm olan bir hayatın olsa ne olacak, şüphesiz ki yeryüzünün tek hakimi doğmamış ve doğurmamış tek ölümsüz Allah’tır 3 0 Yanıtla
  • Mahmut Deniz Mahmut Deniz:
    eyvallah kardeşim doğru söze ne denir doğru denir 0 0 Yanıtla
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