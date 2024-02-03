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RTÜK, Güldür Güldür Show'u incelemeye aldı

RTÜK, Güldür Güldür Show\'u incelemeye aldı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Güldür Güldür Show'da yer alan 'gazilerle ilgili ifadeler' nedeniyle program hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. Show TV ise programın yayınlanmaması kararı aldıklarını açıkladı. Güldür Güldür Show ise skecin toplumsal ve kültürel değerleri eleştiren bir karakterin eleştirisi olduğunu belirterek, yayından kaldırdıklarını ve gazilere özür dilediklerini açıkladı.

03.02.2024 12:11  Güncelleme: 12:13
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Güldür Güldür Show'daki bir skeçte yer alan 'gazilerle ilgili ifadeler' nedeniyle, program hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

şahn

RTÜK Başkanı'nın bu açıklamasının ardından Show TV ve Güldür Güldür Show konuyla alakalı açıklama yaptı.

KANAL YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

Show TV açıklamasında "Kanal yönetimimizin yayın ön izlemesi neticesinde, program yapımcısı ile de mutabık kalınarak yayınlanmaya uygun görülmediğinden Show TV ekranlarında yayınlanmamıştır." ifadelerini kullandı.

kanal açıklama

Güldür Güldür Show ise "Sosyal medyada bahsi geçen skecimiz toplumsal ve kültürel değerleri hiçe sayan yozlaşmış bir karakterin eleştirisidir.

Niyetimiz ortak değerlerin korunmasına vurgu yapmakken, skeç içerisinden alınmış bir kesit anlam ve bağlamından kopartılmış, vermek istediğimiz mesajın tam aksi bir anlam ortaya çıkmıştır.

Bu durumu üzülerek karşılıyor ve bahsi geçen skeci yayından kaldırıyoruz. Kahraman gazilerimizden özür diliyoruz." açıklamasını yaptı.

GÜLDÜR GÜLDÜR AÇKILLAMA

Kaynak: Magazinkolik

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