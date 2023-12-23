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RTÜK'ün inceleme başlattığı Kızıl Goncalar'ın yapım şirketinden açıklama: Haksız eleştiriler yapılıyor, senaryodakilerin gerçekle ilgisi yok - Son Dakika
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RTÜK'ün inceleme başlattığı Kızıl Goncalar'ın yapım şirketinden açıklama: Haksız eleştiriler yapılıyor, senaryodakilerin gerçekle ilgisi yok

İlk bölümüyle ekrana gelen Kızıl Goncalar dizisindeki bazı sahneler izleyicilerin tepkisini çekmiş ve eleştirilerin ardından RTÜK inceleme başlatmıştı. Dizinin yapım şirketinden yapılan açıklamada ise ''Birkaç gündür bazı haksız ve gerçeklerle örtüşmeyen eleştiriler üzerine açık ve net şekilde belirtmek isteriz ki, aktardığımız hikayenin hiçbir gerçek kurum, kuruluş ya da kişiyle bir ilgisi yoktur'' denildi.

23.12.2023 - 07:34,  Güncelleme: 07:38
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Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolünü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinin ilk bölümünde yer alan kırbaçlama sahnesi izleyicileri kızdırmıştı. Gelen şikayetlerin ardından harekete geçen RTÜK ise inceleme başlattığını açıklamıştı. Dün afişlerine boyalı saldırı düzenlenen dizininin yapım şirketi projede yer alan karakter ve olayların gerçekle ilgisinin olmadığını ve haksız eleştiriler yapıldığını belirtti.

"HİKAYEMİZİN GERÇEK KİŞİ VE KURUMLARLA İLGİSİ YOK"

Konuya dair dizinin yapım şirketi Gold Film'den yazılı bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kızıl Goncalar isimli dizi filmimize ilişkin olarak birkaç gündür kamuoyunda paylaşılan bazı haksız ve gerçeklerle örtüşmeyen eleştiriler üzerine açık ve net şekilde belirtmek isteriz ki, aktardığımız hikayenin hiçbir gerçek kurum, kuruluş ya da kişiyle bir ilgisi yoktur. Toplumun hiçbir kesimini hedef göstermek ya da hiçbir inanç ve değeri kötülemek gibi bir amacımız söz konusu değildir.

Tepki çeken Kızıl Goncalar'ın yapım şirketinden açıklama: Haksız eleştiriler yapılıyor, senaryodakilerin gerçekle ilgisi yok

"DİZİMİZ, FARKLILIKLARIYLA BİR ARADA YAŞAMAYI BAŞARAN KESİME AYNA TUTMAK İÇİN KURGULANDI"

"Tüm dizilerde olduğu gibi Kızıl Goncalar'da da hayatın içinde var olan doğru ve yanlış, iyi ya da kötü olma halleri, bir kesime ya da gruba değil, dizilerdeki karakterlere atfedilerek anlatılmaktadır. Hikayemizde bir yandan toplumun farklı kesimlerinden kendi değer yargılarını suistimal eden kişilerin yıkıcı etkilerini gösterirken, diğer yandan da farklı dünya görüşleri olan insanların hayatın içinde iyi niyetlerle nasıl ortak bir dil bulabildiklerini resmetmeyi amaçladık. Dizimiz, bu toplumun tüm farklılıklarıyla bir arada yaşamayı başaran kesime bir ayna tutması için kurgulandı. Kızıl Goncalar'ın kurgu bir hikaye olduğunu, ne bir belgesel ne de bir haber dosyası olmadığını akılda tutan, adil eleştirilerin konusu olmak isteriz. Beğenileri ve eleştirileri dikkate alarak saygıyla izliyor ve maksatlı yorumların takdirini ise değerli izleyicilerimize bırakıyoruz."

Tepki çeken Kızıl Goncalar'ın yapım şirketinden açıklama: Haksız eleştiriler yapılıyor, senaryodakilerin gerçekle ilgisi yok

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, FOX TV'nin "Kızıl Goncalar" adlı dizisine ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "FOX TV'de yayına giren son diziye ilişkin çağrı merkezimiz aracılığı ile vatandaşlarımızın şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır. Tüm şikayetler, söz konusu yayın kuruluşunun denetimi ile sorumlu üst kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir." ifadeleri kullandı.

Tepki çeken Kızıl Goncalar'ın yapım şirketinden açıklama: Haksız eleştiriler yapılıyor, senaryodakilerin gerçekle ilgisi yok

KIZIL GONCALAR'IN KONUSU

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in ( Özgü Namal ) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücü konusu ele alıyor. Dizide Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yanı sıra Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehran Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi isimler yer alıyor.

Tepki çeken Kızıl Goncalar'ın yapım şirketinden açıklama: Haksız eleştiriler yapılıyor, senaryodakilerin gerçekle ilgisi yok
Tepki çeken Kızıl Goncalar'ın yapım şirketinden açıklama: Haksız eleştiriler yapılıyor, senaryodakilerin gerçekle ilgisi yok
Tepki çeken Kızıl Goncalar'ın yapım şirketinden açıklama: Haksız eleştiriler yapılıyor, senaryodakilerin gerçekle ilgisi yok
Tepki çeken Kızıl Goncalar'ın yapım şirketinden açıklama: Haksız eleştiriler yapılıyor, senaryodakilerin gerçekle ilgisi yok
RTÜK\'ün inceleme başlattığı Kızıl Goncalar\'ın yapım şirketinden açıklama: Haksız eleştiriler yapılıyor, senaryodakilerin gerçekle ilgisi yok
YORUMLAR

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Kızıl Goncalar, Özcan Deniz, Özgü Namal, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin RTÜK'ün inceleme başlattığı Kızıl Goncalar'ın yapım şirketinden açıklama: Haksız eleştiriler yapılıyor, senaryodakilerin gerçekle ilgisi yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: RTÜK'ün inceleme başlattığı Kızıl Goncalar'ın yapım şirketinden açıklama: Haksız eleştiriler yapılıyor, senaryodakilerin gerçekle ilgisi yok - Son Dakika
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