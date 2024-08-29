Rüştü Onur Atilla, Nez ile ayrıldı! Eski eş Sinem Ayyıldız'ın beğendiği yorum dikkat çekti - Son Dakika
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Rüştü Onur Atilla, Nez ile ayrıldı! Eski eş Sinem Ayyıldız'ın beğendiği yorum dikkat çekti

Rüştü Onur Atilla, Nez ile ayrıldı! Eski eş Sinem Ayyıldız\'ın beğendiği yorum dikkat çekti

Boşanır boşanmaz şarkıcı Nez ile yeni bir ilişkiye başlayan oyuncu Rüştü Onur Atilla'nın mutluluğu kısa sürdü. Olaylı bir şekilde boşandığı eşinin sevgilisinden ayrıldığını duyan Sinem Ayyıldız bir takipçisinin ''Birileri ayrılmış sen tam gaz hayata devam tatlım'' yorumunu beğenerek dikkatleri üzerine çekti.

29.08.2024 14:52
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Güldür Güldür Show oyuncularından Rüştü Onur Atilla, haziran ayında 2 çocuğun annesi Sinem Ayyıldız ile 10 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi. Evliliğini bitirdikten 20 gün sonra şarkıcı Nez ile aşk yaşamaya başlayan günlerce tepkilerin hedefi olan Atilla'nın ilişkisi kısa sürdü. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Nez, Atilla ile yollarını ayırdıklarını söyledi.

Boşandıktan sonra yaptığı açıklamada "Boşamayı ben istemedim, çabaladım ama üslubu çok kırıcı ve netti. Her şey 5 ay içinde oldu ve her şey yeterince çirkin" dediği için günlerce adından söz ettiren Sinem Ayyıldız, Nez ile eski eşinin ayrılık kararına sessiz kalmadı. Instagram hesabından bir takipçisinden gelen "Birileri ayrılmış sen tam gaz hayata devam tatlım" yorumunu beğendi.

Rüştü Onur Atilla, Nez ile ayrıldı! Eski eş Sinem Ayyıldız'ın beğendiği yorum dikkat çekti

BOŞANDIKTAN SONRA BİRBİRLERİNE GİRMİŞLERDİ

10 Haziran Rüştü Onur Atilla ile boşanan Sinem Ayyıldız, eski eşinin 20 gün sonra Nez ile sevgili olduğunu öğrenince yaptığı açıklamada boşanmayı kendisinin istemediği her şeyin 5 ay içinde olduğunu söylemişti. Atilla ise eşinin sözlerine şu şekilde karşılık vermişti: "Sinem Ayyıldız, hayatımdaki en değerli iki varlığımın, çocuklarımın annesidir. Mahremimizi bu mecralarda meze etmem. Biz eski eşimle yıprandık, yorulduk, birbirimizi mutsuz etmeye başladık, tartışma ve kavga ortamında çocuklarımızı büyütmek istemedik. Boşanmamak için tek taraflı çabalandıysa da henüz evliyken şartları güzelleştirmek için de ben çok çabaladım. Olmadı… Daha iyi bir baba olabilmek için kendi hayatımı kurmam gerekti. İlk adımı ben attım, evden ayrıldım ve boşandık. Zamanında akbilimi dolduran eski eşime en iyi şartları sağlayarak ayrıldım. Şükür kimseye muhtaç değiller, olmayacaklar. Nez benim sevgilimdir. Biz çok kısa zaman önce bir ilişkiye başladık. Çok mutlu ve heyecanlıyız. Bu zor süreç bizim umarım ilk ve son sınavımız olur. Birbirimize tutunduk ve sığındık. Nez'in evliliğimin bitmesiyle hiçbir ilgisi yoktur. Evlilik bitirecek yapıda bir insanı hayatıma katamam zaten."

Rüştü Onur Atilla, Nez ile ayrıldı! Eski eş Sinem Ayyıldız'ın beğendiği yorum dikkat çekti

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Son Dakika Magazin Rüştü Onur Atilla, Nez ile ayrıldı! Eski eş Sinem Ayyıldız'ın beğendiği yorum dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Fırat Helvacı: Cimsellik bitince evlilik azap haline gelir. Her hareket her soz batar.Zaten evlilik mutluluk suresi 3 aydir. 2 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Rüştü Onur Atilla, Nez ile ayrıldı! Eski eş Sinem Ayyıldız'ın beğendiği yorum dikkat çekti - Son Dakika
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