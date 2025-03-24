Rüya gibi bir düğünle evlenmişlerdi! Ünlü çiftten kötü haber - Son Dakika
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Rüya gibi bir düğünle evlenmişlerdi! Ünlü çiftten kötü haber

Rüya gibi bir düğünle evlenmişlerdi! Ünlü çiftten kötü haber

2019 yılında iş insanı Volkan Aslan ile görkemli bir düğünle evlenen şarkıcı Aylin Coşkun, 6 yıllık evliliğini sonlandırma kararı aldı. Coşkun, sosyal medya hesabından eşiyle olan fotoğrafları kaldırdı ve bu durum hayranları arasında şaşkınlık yarattı. 'Ne zaman beni rahatsız eden şeyi dile getirsem sorun ben oluyorum' diyen Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

24.03.2025 12:00
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Manzara ve Sinsirella şarkılarıyla hafızalara kazınan şarkıcı Aylin Coşkun, 2019 yılında Volkan Aslan ile nikah masasına oturmuştu. Dünyaevine girdikten sonra mesleğine ara veren Coşuk kariyerini ikinci plana iterek, uzun süre tüp bebek tedavisi görmüş ama sonuç alamamıştı. Şimdi ise şaşırtan bir gelişme yaşandı. Sosyal medya sayfasını aktif olarak kullanan Aylin Coşkun eşiyle olan fotoğraflarını Instagram sayfasından kaldırdı ve akılları karıştıran bir açıklama yaptı.

"RAHATSIZLIĞIMI DİLE GETİRDİĞİMDE SORUN BEN OLUYORUM"

Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Ünlü şarkıcı, 'Ne zaman beni rahatsız eden şeyi dile getirsem sorun ben oluyorum. Kimse bana olan davranışlarından dolayı özür dilemedi, sadece verdiğim tepkilerden dolayı beni suçladılar.' Altı sene önce görkemli bir törenle dünyaevine giren Aylin Coşkun, eşi Volkan Aslan ile olan paylaşımlarını da sosyal medya hesabından kaldırdı. Milliyet'in haberine göre, yakın çevrelerinden edinilen bilgilere göre, taraflar bir süredir evliliklerini kurtarmaya çalışsa da, tüm çabalar sonuçsuz kaldı. İkili, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

GÖRKEMLİ DÜĞÜNÜ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Aylin Coşkun ve Volkan Aslan, 2019 yılında büyük bir düğünle evlenmişti. O dönem düğün için harcanan bütçe ve Coşkun'un giydiği özel tasarım gelinlik uzun süre magazin gündeminde yer almıştı. Ancak çiftin mutluluğu beklenenden kısa sürdü.

3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Rüya gibi bir düğünle evlenmişlerdi! Ünlü çiftten kötü haber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ayşe onat:
    yazık etmişsiniz boşanmak bu kadar kolay olmamalı. neyi paylaşamıyorsunuz anlamadım. evlendiği zaman kadın yada erkek bütün ihtiraslarından kurtulmalı ve evliliğin mukaddes birliğine teslim olmalı.çok zor değil sadakat, sevgi ,ve hoşgörü . paranızda car pulunuzda .demekki paranın mutlulukla alakası da yok.umarım barışırsınız. 12 0 Yanıtla
  • aragorn:
    AYLİN GEL KIZIM BIRK ŞU SOKTUMUNUN HAYATINI BEN SANA BAKARIM 7 3 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    6 yıllık sözleşme yapmışlar sözleşme bitince beraberlikte bitmiş. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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