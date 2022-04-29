Ünlü oyuncu Melis Sezen, Taha Tatlıcı'nın yeğeni Mehmet Uygun ile yaşadığı aşkla gündemdeydi.

FİKİR AYRILIKLARI SONRASI AYRILDILAR

Gelen son bilgilere göre; Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen ile Mehmet Uygun'un yaşadıkları fikir ayrılıkları sonrası ayrıldığı iddia edildi.

MELİS SEZEN KİMDİR?

Melis Sezen, 2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de doğdu. Lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir. Bir tane erkek kardeşi bulunan Sezen'in ailesi ticaretle uğraşıyor.

Sezen, bir süredir Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle adından söz ettiriyor.

SADAKATSİZ'İN KONUSU NEDİR?

Sadakatsiz'in konusu ne, neyi anlatıyor; Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.