Sadakatsiz'de bugün neler olacak? Aras'ın öfkesinin sebebi ne?

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk gibi isimlerin yer aldığı sevilen Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 46. bölüm fragmanda Aras'ın öfkesi herkesi şaşırtacak.

ARAS'IN ÖFKESİNİN SEBEBİ NE?

Sadakatsiz 46. Bölüm Fragmanı yayında! Aras'ın öfkesi herkesi şaşırtıyor! Asya'nın evinde ortaya çıkan gizli kamera Aras'ı delirtir. Bunu Volkan'ın yaptığına emin olan Aras Asya'nın tüm uyarılarına rağmen onu dinlemez. Volkan ve Derin'in evini basan Aras adeta öfkeden çıldırır. Derin ve Volkan da oldukça şaşkındır. Asya ise gördüklerine inanamaz.