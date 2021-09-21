Sadettin Kaynak'ın yaşamı film olacak

Klasik Türk sanat müziğinin önemli ismi, besteci Sadettin Kaynak'ın yaşam hikayesi beyaz perdeye aktarılacak.

"Sadettin - Musiki Dehası Hafız" adlı filmin senaryosunu Altan Akışık kaleme alırken, yapımcılığını Atilla Gökbörü üstlenecek.

Cengis Asiltürk'ün yönetmen koltuğuna oturacağı filmde, genel koordinatörlüğü ise Prof. Dr. Suat Gezgin yapacak.

Film, Sadettin Kaynak'ın 57 yaşında olduğu 1952 yılında, müzik çalışması sırasında felç geçirmesiyle değişen trajik hayat hikayesini konu alıyor.

Senarist Altan Akışık, usta sanatçıyı filmde kendisinin canlandıracağının altını çizerek, nevi şahsına münhasır bir kişiliği canlandırmanın heyecanı içinde olduğunu belirtti.

Senarist ve oyuncu Akışık, Sadettin Kaynak'ın bir yandan güfte ve beste çalışmaları, bir yandan imam yardımcılığı ve Yavuz Sultan Selim ile Sultanahmet camilerinde baş imamlık yaptığını vurgulayarak, bu rolü oynamayı tarihi bir görev olarak kabul ettiğini kaydetti.

Senaryo üzerinde yıllardır çalıştığını aktaran Akışık, Sadettin Kaynak'ın insanüstü gayretle çalışmaktan dolayı vücudunun erken sayılabilecek bir yaşta yıprandığını; bu nedenle, filmin büyük bölümünde felçli bir karakteri oynayacağına anlattı.

Yaşamı boyunca 850'ye yakın eser bestelemesi ve çalışkanlığına karşın yoksulluk içinde yaşamasının ele alınacağı filmin hikayesinde, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Safiye Ayla, Hamiyet Yüceses, Müzeyyen Senar, Münir Nurettin Selçuk, Alaeddin Yavaşça ve Selahattin Pınar gibi önemli isimlere de yer verilecek.

Kaynak'ın yaşamına dokunan ünlü isimlerin benzerlerinin bulunabilmesi için yarışma ve kampanyalar düzenlenmesi planlanıyor.