Safranbolu Belediye Başkanlığı için adaylığını açıklayan Hakan Peker, AK Parti'den mi aday olacak! İlk kez konuştu - Son Dakika

Safranbolu Belediye Başkanlığı için adaylığını açıklayan Hakan Peker, AK Parti'den mi aday olacak! İlk kez konuştu

Safranbolu Belediye Başkanlığı için adaylığını açıklayan Hakan Peker, AK Parti\'den mi aday olacak! İlk kez konuştu
Son Güncelleme: 17.09.2023 12:31

Safranbolu Belediye Başkanlığı için aday olacağını açıklayan Hakan Peker, bir takipçisinin ''Neden AK Partiden aday olma gereği duyuyorsunuz?'' sorusuna ''AK Parti'den aday filan değiliz. Böyle bir beyan mı verdim?'' cevabını verdi. Ünlü şarkıcı hiçbir partiden aday olmayacağını da dile getirdi.

Safranbolu Belediye Başkanlığı için aday olacağını açıklayan Hakan Peker, AK Parti'den aday oalcağı yönündeki iddialara son noktayı koydu. Takipçisinin yorumuna cevap veren Peker, "AK Parti'den aday değiliz. Böyle bir beyan mı verdim?" dedi.

ENGELE TEPKİ GÖSTERDİ

7 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde annesinin memleketi Safranbolu'dan belediye başkanlığına aday olacağını açıklayan Hakan Peker, 30 Eylül'de ilçede vereceği halk konseri için billboard'lara afiş astırmak istedi. Sanatçı, belediye tarafından engellendiğini öne sürdü.

Safranbolu Belediye Başkanlığı için adaylığını açıklayan Hakan Peker, AK Parti'den mi aday olacak! İlk kez konuştu

"LANETLE KINIYORUM"

62 yaşında siyasete atılan Hakan Peker, belediyenin tutumuna sert çıktı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü sanatçı, "Kamu kuruluşu olan bir belediyenin bunu kendi şahsi çıkarları ve menfaatleri doğrultusunda kullanıp, toplumun sanatçıyı dinleme hakkını elinden almaya çalışmasını lanetle kınıyorum ve 30 Eylülde Safranbolu'da, hemşehrilerimle tüm engellemelere rağmen Misak-ı Milli Demokrasi meydanında buluşacağım" dedi.

Safranbolu Belediye Başkanlığı için adaylığını açıklayan Hakan Peker, AK Parti'den mi aday olacak! İlk kez konuştu

"AK PARTİ'DEN ADAY DEĞİLİM"

Ünlü popçu, paylaşımına gelen bir takipçisinin "Neden AK Parti'den aday olma gereği duyuyorsunuz?" sorusuna ise "AK Parti'den aday değiliz. Böyle bir beyan mı verdim?" cevabını verdi. Ünlü şarkıcı bir başka yorumunda ise herhangi bir partiden aday olmayacağının altını çizdi. Peker "Parti yok, ben konser veriyorum benim her partiden sevenlerim var" dedi.

Safranbolu Belediye Başkanlığı için adaylığını açıklayan Hakan Peker, AK Parti'den mi aday olacak! İlk kez konuştu
Safranbolu Belediye Başkanlığı için adaylığını açıklayan Hakan Peker, AK Parti'den mi aday olacak! İlk kez konuştu

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Son Dakika Magazin Safranbolu Belediye Başkanlığı için adaylığını açıklayan Hakan Peker, AK Parti'den mi aday olacak! İlk kez konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Safranbolu Belediye Başkanlığı için adaylığını açıklayan Hakan Peker, AK Parti'den mi aday olacak! İlk kez konuştu - Son Dakika
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