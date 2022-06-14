Sağlık Sorunlarıyla Boğuşuyordu... İntihar İtirafı! - Son Dakika
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Sağlık Sorunlarıyla Boğuşuyordu... İntihar İtirafı!

14.06.2022 11:20
Sağlık Sorunlarıyla Boğuşuyordu... İntihar İtirafı!

Adını yıllar önce katıldığı 'Gelinim Olur musun?' ile duyuran damat adayı Caner Toygar, bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu. Caner Toygar, "Ağrıdan intihar edecek duruma geliyorum" deyip son durumu hakkında bilgi verdi. Caner Toygar'ın rahatsızlığı ne? İşte cevabı...

Bir dönem taliplerini aramak için ekrana çıkan ve 'Gelinim Olur musun?' yarışmasında kafasında kırdığı bardakla hafızalarda yer eden damat adayı Caner Toygar, bir süredir Esra Erol'da programında muhabirlik yapıyordu.

Toygar'dan kötü haber geldi. Ünlü isim sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Sağlık Sorunlarıyla Boğuşuyordu... İntihar İtirafı!

"UMARIM KÖTÜ BİR ŞEY ÇIKMAZ"

350 bine yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir açıklama yapan Toygar, "Yarın beynimdeki görünen kitle ilaçlı MR çekilecek. Umarım kötü bir şey çıkmaz. Merak edip sorduğunuz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Sözlerini sürdüren Toygar, "Gece baş ağrılarıyla uyanıp saatlerce agridan duramıyordum mr çekildi ağrı olan bölgede bir sıkıntı görüldü yarın netleşmesi için ilaçlı MR çekilecek umarım kötü bir şey çıkmaz" dedi.

NEYİN REKLAMINI YAPACAĞIM?"

Reklam yaptığını söyleyenlere tepki gösteren Caner Toygar, yeni açıklamalarda bulundu. Toygar, "Reklam yaptığımı söyleyenler oldu. Zaten işim gücüm yerinde, zaten ekranlardayım, neyin reklamını yapacağım?" diyerek isyan etti.

İŞTE CANER TOYGAR'IN AÇIKLAMALARI:

"Ben en baştan anlatmak istiyorum. Beynimde bir ağrıyla birlikte bir şişlik oluyor. O şişlik olduktan sonra başım ağrıyor, 12 - 13 saat şiddetli baş ağrısı çekiyorum. ve ağrıdan intihar edecek duruma geliyorum. O kadar büyük bir ağrı oluyor. İlaçlar, ağrı kesici iğneler bu ağrıyı geçirmiyor. Normalde ayda 1 kere oluyordu, ama 1-2 kere olmaya başladı. Korktum ve doktora gittim. MR ve tomografi çekildi.

Acilde çekilen MR'da bir sıkıntı görüldü. Hatta tam o bölgede görüldü. Güvenemedim, özel bir hastaneye gittim. Özel hastanede de doktor sıkıntıyı gördü, ve hatta 'damarla ilgili bir problem' dedi. Ona da güvenmedim, Çapa'daki hastaneye gittim. Orada da doktor MR sonucuna baktı, bir sıkıntı gördü.

"NEYE İNANACAĞIMI ŞAŞIRDIM"

Doktor, 'ilaçlı MR çekelim, ne sıkıntı olduğunu görürüz' dedi. İlaçlı MR çekildi. 1 hafta 10 gün bekledik sonucu. MR sonucu çıktı, raporda hiçbir şey yazmıyor. 'Her şey normaldir' yazıyor. İlk gittiğim ve ikinci kez gittiğim doktor orada bir şey gördü. İlaçlı MR sonucunda bir sıkıntı görülmüyor. Ama ilaçlı MR'ı çektiren doktor 'orada bir sıkıntı görüyoruz' dedi. Şimdi ben neye inanacağımı şaşırdım. Orada bir şey var mı, yok mu? Bir sıkıntı yoksa neden o bölge şişiyor, neden ağrı yapıyor.

Bu ağrı size anlatamayacağım kadar sıkıntılı bir ağrı. 'Abartıyor' diyebilirsiniz ama bu ağrının geçmesi için kendimi öldüresim geliyor. Beş tane ilaç içiyorum geçmiyor. Hastaneye gidip iğne oluyorum geçmiyor. 45 dakika duş alıyorum, duşta ağrı hafifliyor. Duştan çıkınca ağrı şiddetleniyor, yeniden duşa giriyorum. Sonucu merak ettiğiniz için bu videoyu çekiyorum.

"EĞER ÖLÜRSEM..."

Sonuç olarak hiçbir şey çıkmadı. Pazartesi yeniden doktora gideceğim. Hangi doktora inanacağımı şaşırdım. Doktor tavsiyesi olan varsa yazsın. Bana bir şey olursa, beyin kanaması geçirirsem ya da ölürsem hastaneleri sorumlu tutacağım. İnsanın kafası durduk yere niye şişer? En azından bunu söylesinler. Merak eden herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bir şey olmaz. Bu kadar çok sevildiğimi bilmiyorum."

CANER TOYGAR KİMDİR?

Caner Toygar, 1 Ocak 1980 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Lise tahsilinin ardından eğitimine devam etmemiştir. 2013 yılında evlilik programına katılan Caner, Tülin Koca ile yaşadığı aşk ile Türkiye gündemine oturmuş ve kısa sürede isminden sıkça söz ettiren kişi haline gelmiştir.

Eğitim hayatını lise tahsiline kadar burada sürdüren Caner, sonrasında "Biz Evleniyoruz" isimli evlilik programına katılmış ve burada Tülin ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmiştir. Caner programa katılışını şöyle ifade ediyor;

"Annem babamdan ayrıldıktan sonra başka biriyle evlenmişti ve onunla birlikte Almanya'ya gitmek zorunda kaldık. Ben 5. sınıftaydım Almanya'ya gittiğimde ve çok zorlandım. Devamlı Türkiye'ye dönmek istediğimi söylüyordum. Polis ya da savcı olmak gibi hayallerim vardı. 22 yaşına geldiğimde yine Türkiye'ye gelmek için can atıyordum. Sonra "Biz Evleniyoruz" programı Almanya'da da çok izleniyordu. İşin ilginç yanı ben o yaşlarda evlenmeye hazırdım. Annem izlerken katılsam mı diye düşündüm. Programda ev, araba ve iyi bir para ödülü verdiklerini öğrendim İnternet kafeye gittim ve başvuru yaptım. Aynı günde aradılar beni. Ertesi günde hemen ertesi gün görüşmeye gittim. ve ardından yarışmaya alındım."

Evlilik programının ardından Tülin ile yaşadığı ilişkiyi katıldığı gündüz kuşağı programında anlatan Caner, burada telefona bağlanan Tülin'e sinirlenerek başında bardak kırmış, bu görüntüleriyle ülke gündemine damgasını vurmuştu.

Sağlık Sorunlarıyla Boğuşuyordu... İntihar İtirafı!
Sağlık Sorunlarıyla Boğuşuyordu... İntihar İtirafı!
Sağlık Sorunlarıyla Boğuşuyordu... İntihar İtirafı!

YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

Almanya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sağlık Sorunlarıyla Boğuşuyordu... İntihar İtirafı! - Son Dakika

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