Ünlü rapçi Sagopa Kajmer'in Kayseri konseri sırasında ilginç anlar yaşandı. 'Terapi' adlı şarkısında geçen 'Hükümlü kapıda kilit, sigarama kibrit' sözü her söylendiğinde sahneye sigara atan seyirciye bu sefer Sagopa Kajmer öfkelendi.
Kajmer'e şarkı sırasında yanan sigara atıldı. Öfkelenen Kajmer, "Bunlar ne saçma hareketler? Burada konser? yapıyorum, sigara tutma yarışması değil. Geldiğime beni pişman etmeyin. Yanan sigara atmak nedir? Size bu yakışıyor mu? Yapmayın. Ama Terapi'de atabilirsiniz." sözleriyle seyirciye tepki gösterdi.
Son Dakika › Magazin › Sagopa, sahnede üzerine atılan şeyi görünce çıldırdı: Beni pişman etmeyin - Son Dakika
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