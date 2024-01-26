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Şahan Gökbakar, Buket Aydın'ın eşiyle ilgili açıklamaları sonrası özür diledi - Son Dakika
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Şahan Gökbakar, Buket Aydın'ın eşiyle ilgili açıklamaları sonrası özür diledi

Şahan Gökbakar ve Buket Aydın arasındaki gerginlik Selin Gökbakar'a da sıçradı. Gökbakar eşi için 'Eşini karşına al sor, 'sana zamanında lüks jeep alan kişiye karşılığında ne verdin Selincim' diye' tepki çeken sözlerinin ardından karısından özür diledi. Gökbakar Aydın'ın lüks araç iddialarına da cevap verdi.

Şahan Gökbakar, Buket Aydın\'ın eşiyle ilgili açıklamaları sonrası özür diledi
26.01.2024 - 10:24,  Güncelleme: 10:28
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Şahan Gökbakar ve Buket Aydın arasındaki gerginlik Selin Gökbakar'a da sıçradı. Gökbakar eşi için "Eşini karşına al sor, 'sana zamanında lüks jeep alan kişiye karşılığında ne verdin Selincim' diye" tepki çeken sözlerinin ardından karısından özür diledi. Gökbakar Aydın'ın lüks araç iddialarına da cevap verdi.

EŞİNİ HEDEF ALDI

Demet ve Jess ile Gel Konuşalım programına bağlanan Buket Aydın, "Kadın düşmanı rezil" dediği Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar'ı hedef alarak "Eşinin eski soyadı Ortaçlı. Listesi kabarık. Eşini karşına al sor, 'sana zamanında lüks jeep alan kişiye karşılığında ne verdin Selincim' diye. Bir insan komedi yapıyorsa sadece komedi yapar, insanların kişilik haklarına hakaret etmez" demişti.

EŞİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Şahan Gökbakar ise Buket Aydın'ın eşiyle ilgili açıklamalarının ardından paylaşım yaparak eşinden özür diledi. Bu tartışmaya eşini dahil ettiği için pişman olan Şahan Gökbakar şunları yazdı; Yaptığım bir skeç sonrasında, ilk arabasını kendi parasıyla almış, tanıdığımda ailesiyle yaşayan, kendi emeğiyle ve arkasında para babaları olmadan moda üzerine çalışmış, evlendikten sonra iki çocuğumuzu dadısız kendi başına büyütmek için tüm hayatını onlara adamış, bunca imkana rağmen şımarmamış, evlenmeden önce de sonra da gayet asil, onurlu, temiz ve dürüst bir insan olan canım karım, değerli eşim Selinimin, hiç alakası olmamasına rağmen bu yalan dolan, leş, paçoz, çirkin, seviyesiz, değersiz, ucuz ve varoş muhabbetin içinde adının geçmesine sebep olduğum için üzgünüm. Kusura bakma karıcım Seni Seviyorum. Şahan Gökbakar'ın paylaşımına birçok ünlü isimden destek yorumu geldi.

YORUMLAR (1)
  • Beşiktaş 1903: Buket tam bir cirkefsin Yanıtla 34 43

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