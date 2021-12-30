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Şahan Gökbakar'dan öğretmeninden şiddet gören T.K.'ye burs - Son Dakika

Şahan Gökbakar'dan öğretmeninden şiddet gören T.K.'ye burs

30.12.2021 16:31
Şahan Gökbakar'dan öğretmeninden şiddet gören T.K.'ye burs

Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görev yapan matematik öğretmeni Ali Rıza Y.'nin şiddet uyguladığı T.K.'ye burs vermek istediğini açıklayan Şahan Gökbakar; bugün yaptığı açıklamayla aileyle iletişim kurduğunu ve eğitim adına küçük çocuğu destekleyeceğini açıkladı.

Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görev yapan matematik öğretmeni Ali Rıza Y.'nin şiddet uyguladığı T.K. adlı öğrenciye, komedyen Şahan Gökbakar sahip çıktı. Gökbakar olay ortaya çıktıktan sonra sosyal medya hesabından, T.K.'ye burs vermek istediğini açıklamıştı.

Şahan Gökbakar'dan öğretmeninden şiddet gören T.K.'ye burs

Gökbakar; "Bu aşağılık zat ( öğretmen diyemem) tarafından şiddete uğrayan minik kardeşimizin haberi çıktı bugün yine @cuneytozdemir izlerken. Onun o kendini savunmaya çalışan hali içimi çok yaralıyor. Ailesi bize ulaşırsa, eğitim bursu vermek istiyoruz. Allah evlatlarımızı korusun. İnşallah bu kardeşimizin ailesi mesajımı duyar ve bize info@camasirhanefilm.com adresinden ulaşırlar" demişti.

Şahan Gökbakar'dan öğretmeninden şiddet gören T.K.'ye burs

Gökbakar bugün sosyal medya hesabından yeni bir duyuru yaparak, ailenin kendisine ulaştığını şu sözlerle açıkladı:

"Değerli dostlar biliyorsunuz, "ailesi bize ulaşırsa, eğitimine burs vermek isteriz" demiştim. Güzel haber vereyim, biraz önce kardeşimizin annesiyle bizzat konuştum. Eğitim adına gönüllerinden geçeni gerçekleştireceğimi ve yanlarında olduğumuzu hepiniz adına ilettim. Mutluyum..."

NE OLMUŞTU?

14 Aralık günü bir öğrencisi 'Hocam, T.K. size küfretti' deyince sınıftaki T.K.'yi koridora çıkardı.

Erkek öğrenci T.K.'ye neden küfrettiğini soran Ali Rıza Y., onu defalarca tokatlayıp, boğazını sıktı. Gürültüleri duyup, sınıftan çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, burnu kanayan T.K.'yi meslektaşının elinden aldı.

T.K. de yaşadıklarını babası Duran K.'ye anlattı. Oğlunu hastaneye götüren Duran K., 10 günlük rapor alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü, görevden uzaklaştırdığı Ali Rıza Y. hakkında idari soruşturma başlattı.

Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Ali Rıza Y. hakkında 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Son Dakika Magazin Şahan Gökbakar'dan öğretmeninden şiddet gören T.K.'ye burs - Son Dakika Magazin


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