Şahan Gökbakar'dan ücretli öğretmen maaşlarına isyan: Utanç hissettim

Geçtiğimiz yaz, orman yangınlarında gösterdiği çaba ile takdir toplayan oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.
Son günlerde gelen zamlarla ilgili esprili paylaşımlarda bulunan ünlü isim bu kez de ücretli öğretmenlerin aldığı maaşa değindi.
Ünlü komedyen, Twitter hesabından duruma olan tepkisini şu sözlerle dile getirdi; "Haftada 30 saat derse giren bir ücretli öğretmen 840,16 TL, eğer dört hafta boyunca haftada 30 saat derse girerse 3.360,64 TL ücret alacak." Bu haberi okuyunca bir süre duvara baktım. Utanç hissettim. Öğretmen bu insanlar, öğretmen! Asgari ücrete bile layık değiller mi? Yazık."
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