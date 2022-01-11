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Şahan Gökbakar, Merkez Bankası'nın kararına rağmen bankaların faizi indirmemesine isyan etti - Son Dakika

Şahan Gökbakar, Merkez Bankası'nın kararına rağmen bankaların faizi indirmemesine isyan etti

11.01.2022 01:01

Son dönemde yaptığı eleştirilerle gündeme gelen ünlü komedyen Şahan Gökbakar, bankalara faiz isyanında bulundu. Merkez Bankası'nın kararına rağmen faizleri yüksek tutan bankaları eleştiren Şahan, "Faizlerin %14 e indiği falan yok bu arada. Bugün bankalardan 32 gün %19 ve %19.25 gibi fiyatlar almış bizim muhasebe. Kur korumalıda ise %17. Yani MB faizi indiriyor ama bir tek kendi indiriyor herhalde? Bankalar bildiğini okuyor gibi." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14'e indirmesine rağmen bankaların faiz oranını yüksek tutmasına ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan tepki geldi. Şahan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

"BANKALAR BİLDİĞİNİ OKUYOR"

Şahan Gökbakar, "Faizlerin %14 e indiği falan yok bu arada. Bugün bankalardan 32 gün %19 ve %19.25 gibi fiyatlar almış bizim muhasebe. Kur korumalıda ise %17. Yani MB faizi indiriyor ama bir tek kendi indiriyor herhalde? Bankalar bildiğini okuyor gibi. Bu niye böyle sizce değerli ekonomistler?" ifadelerini kullandı.

Şahan Gökbakar, Merkez Bankası'nın kararına rağmen bankaların faizi indirmemesine isyan etti
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Merkez Bankası, Şahan Gökbakar, Faiz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şahan Gökbakar, Merkez Bankası'nın kararına rağmen bankaların faizi indirmemesine isyan etti - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Şahan Gökbakar, Merkez Bankası'nın kararına rağmen bankaların faizi indirmemesine isyan etti - Son Dakika
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