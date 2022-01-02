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Şahan Gökbakar, yıl başında gelen zamlara şarkılı göndermede bulundu - Son Dakika

Şahan Gökbakar, yıl başında gelen zamlara şarkılı göndermede bulundu

02.01.2022 11:46

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, yıl başında gelen zamlara şarkılı bir göndermede bulundu. Komedyen, Gel Gel adını verdiği şarkısında "Zam çok kötü geldi. Zam, her şeye geldi" diyerek artan fiyatlara tepki gösterdi.

2022'nin ilk saatlerinde akaryakıttan ulaşıma, enerjiden gıdaya birçok alanda zam yapıldı. Geçtiğimiz sene çıkan orman yangınlarında yaptığı yardım ve çağrılarla adından söz ettiren ünlü komedyen Şahan Gökbakar, yıl başından saatler sonra gelen zamlara sessiz kalamadı.

"ZAM ÇOK KÖTÜ GELDİ"

Sosyal medyanın da gündemine oturan zamlara Şahan Gökbakar'dan da tepki gecikmedi. Berkay Ateş'in şarkısını kendine göre uyarlayan Gökbakar, o anları da Instagram hesabından yayınladı. Komedyenin söylediği şarkının nakaratındaki, "Zam çok kötü geldi. Zam, her şeye geldi. Zam kol gibi geldi. Zam, zam, zam, çok çaresizim" sözleri dikkat çekti.

Şahan Gökbakar'dan yıl başında gelen zamlara şarkılı gönderme

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK

Şahan Gökbakar'ın paylaşımına Nilgün Belgün, Nilüfer, Cenk Eren, Eda Erol, Şebnem Bozoklu, Cüneyt Özdemir, Berkay Şahin, Berfu Yenenler, Gonca Vuslateri ve Emre Kınay gibi ünlü isimlerden destek gecikmedi.

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Şahan Gökbakar, Komedyen, Berkay, Zam, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şahan Gökbakar, yıl başında gelen zamlara şarkılı göndermede bulundu - Son Dakika Magazin


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