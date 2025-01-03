Şahin Kendirci'den takipçisinin yorumuna olay yanıt - Son Dakika
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Şahin Kendirci'den takipçisinin yorumuna olay yanıt

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Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı Gassal dizisinin şarkılarını seslendiren Şahin Kendirci, bir takipçisinin ''Bu çocuğun pavyonlara meze olmasın diye elinden tutulduğu için teşekkür etmek lazım'' yorumuna dikkat çeken bir yanıt verdi. Kendirci'nin yanıtı kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

03.01.2025 07:53  Güncelleme: 08:19
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Çocuk yaşta katıldığı bir yarışma programıyla tanınan Şahin Kendirci, müzik dünyasında ses getirmeye devam ediyor. Son günlerde TRT'nin Tabii platformunda yayınlanan ve Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı Gassal dizisinde seslendirdiği "İçim Yanar" parçasıyla gündemden düşmeyen Kendirci, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

PAVYON YORUMUNA OLAY YANIT

Şahin Kendirci bu kez şarkılarıyla değil yaptığı bir yorumla gündeme geldi. Kendirci'ye bir takipçisi sosyal medyadan "Her şey bir tarafa Selçuk Aydemir'e ve tabi TRT'ye bu çocuğun pavyonlara meze olmasın diye elinden tuttuğu için teşekkür etmek lazım." yorumunu yaptı. Kendirci de yanıt olarak "Tam kapısından içeri giriyordum, elimden tuttular" ifadelerini kullandı. Kendirci'nin cevabı sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Şahin Kendirci\'den takipçisinin yorumuna olay yanıt

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Son Dakika Magazin Şahin Kendirci'den takipçisinin yorumuna olay yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • res:
    Birisi de şu bjk nin elinden tutsun yoksa sonu fb gibi olacak 22 13 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    ferhatin annesi olmuş ama 14 14 Yanıtla
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SON DAKİKA: Şahin Kendirci'den takipçisinin yorumuna olay yanıt - Son Dakika
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