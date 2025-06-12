Sahipsizler'de tartışmalı sahne! Kına gecesinden sonra gelen yakınlaşma tepki aldı - Son Dakika
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Sahipsizler'de tartışmalı sahne! Kına gecesinden sonra gelen yakınlaşma tepki aldı

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Sahipsizler\'de tartışmalı sahne! Kına gecesinden sonra gelen yakınlaşma tepki aldı
12.06.2025 10:36
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Sahipsizler\'de tartışmalı sahne! Kına gecesinden sonra gelen yakınlaşma tepki aldı
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Sahipsizler'in son bölümünde Azize ve Devran'ın sevişme sahnesi sosyal medyayı ikiye böldü. ''Kına gecesinden sonra böyle bir sahne mantık dışı'' diyenler sert eleştirilerde bulunurken, bazı izleyiciler sahnenin doğal bir gelişme olduğunu savundu.

Star TV ekranlarında yayınlanan, başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Sahipsizler dizisi, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Dizideki Azize ve Devran karakterlerinin yer aldığı sahne, hem senaryonun gidişatı hem de kültürel hassasiyetler açısından tartışma yarattı. Dizinin son bölümünde, Azize ve Devran arasında yaşanan hararetli tartışma, beklenmedik şekilde romantik bir yakınlaşmaya dönüştü. Karakterlerin kına gecesinden hemen sonraki sahnede birlikte olması, izleyici kitlesi tarafından "duygusal" bir gelişme olarak değil, örf ve adetlere aykırı bir kurgusal tercih olarak değerlendirildi

Sahipsizler'de tartışmalı sahne! Kına gecesinden sonra gelen yakınlaşma tepki aldı

"KINA GECESİNDEN SONRA BU MU OLUR?"

Birçok izleyici, dizinin bu sahneyle aile yapısına, töreye ve evlilik kültürüne ters düşen bir anlatı sunduğunu belirtti. Özellikle geleneksel aile yapısına sahip izleyiciler, sahnenin zamanlamasını "duyarsız" olarak tanımladı

Sahipsizler'de tartışmalı sahne! Kına gecesinden sonra gelen yakınlaşma tepki aldı

Kına gecesinin ardından gelen bu sahne, dizinin duygusal zirve noktalarından biri olarak değerlendirildi. Ancak bu sahnenin kurgusu ve zamanlaması bazı izleyicilerden sert eleştiriler aldı.

Sahipsizler'de tartışmalı sahne! Kına gecesinden sonra gelen yakınlaşma tepki aldı

Sosyal medyada birçok kullanıcı sahneyi abartılı, ani ve mantık dışı buldu. İşte o yorumlardan bazıları, "Kına gecesi bitti, bir sahne sonra sevişme mi? Bu kadar da hızlı geçiş olmaz", "Yine reyting uğruna aşkı basitleştirdiniz. Yazık olmuş sahneye de karakterlere de"

Sahipsizler'de tartışmalı sahne! Kına gecesinden sonra gelen yakınlaşma tepki aldı

Sahneye damga vuran bir diğer detay ise, Devran'a kuma olarak getirilen Meryem'in tüm olanları sessizce izlemesi oldu.

Sahipsizler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sahipsizler'de tartışmalı sahne! Kına gecesinden sonra gelen yakınlaşma tepki aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Murat çat:
    işte böyle diziler olduğu sürece ne edep ne haya nede başka bir şey kalır 40 0 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    muhafazakar iktidara ve onun kurumu rütüke selam olsun 18 3 Yanıtla
  • Ahmet Kanpak:
    Bu ülkede her şey normal olmuş. Domuzlar sayesinde 9 0 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Hay siizin derdiniz.. :) 3 1 Yanıtla
  • Sena2007:
    iyice tozuttular bir kaç fazla reyting için dizinin içine ettiler seyredenler devam etsin 2 0 Yanıtla
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