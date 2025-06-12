Sahipsizler\'de tartışmalı sahne! Kına gecesinden sonra gelen yakınlaşma tepki aldı

Star TV ekranlarında yayınlanan, başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Sahipsizler dizisi, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Dizideki Azize ve Devran karakterlerinin yer aldığı sahne, hem senaryonun gidişatı hem de kültürel hassasiyetler açısından tartışma yarattı. Dizinin son bölümünde, Azize ve Devran arasında yaşanan hararetli tartışma, beklenmedik şekilde romantik bir yakınlaşmaya dönüştü. Karakterlerin kına gecesinden hemen sonraki sahnede birlikte olması, izleyici kitlesi tarafından "duygusal" bir gelişme olarak değil, örf ve adetlere aykırı bir kurgusal tercih olarak değerlendirildi

"KINA GECESİNDEN SONRA BU MU OLUR?"

Birçok izleyici, dizinin bu sahneyle aile yapısına, töreye ve evlilik kültürüne ters düşen bir anlatı sunduğunu belirtti. Özellikle geleneksel aile yapısına sahip izleyiciler, sahnenin zamanlamasını "duyarsız" olarak tanımladı

Kına gecesinin ardından gelen bu sahne, dizinin duygusal zirve noktalarından biri olarak değerlendirildi. Ancak bu sahnenin kurgusu ve zamanlaması bazı izleyicilerden sert eleştiriler aldı.

Sosyal medyada birçok kullanıcı sahneyi abartılı, ani ve mantık dışı buldu. İşte o yorumlardan bazıları, "Kına gecesi bitti, bir sahne sonra sevişme mi? Bu kadar da hızlı geçiş olmaz", "Yine reyting uğruna aşkı basitleştirdiniz. Yazık olmuş sahneye de karakterlere de"

Sahneye damga vuran bir diğer detay ise, Devran'a kuma olarak getirilen Meryem'in tüm olanları sessizce izlemesi oldu.