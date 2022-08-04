Yıldız Asyalı kendini ifşa etti! Keman çalarken yere kapaklandığı görüntüyü paylaştı - Son Dakika
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Yıldız Asyalı kendini ifşa etti! Keman çalarken yere kapaklandığı görüntüyü paylaştı

04.08.2022 15:53

Sahne aldığı mekanda keman çalarak dans etmek isterken yere düşen Yıldız Asyalı, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak kendisiyle dalga geçti. Asyalı, "İki şekil yapayım derken monitörü de yedim" ifadelerini kullandı.

Eyvah Babam, Hayat Bilgisi, Eyvah Kızım Büyüdü dizileriyle ünlenen ve bunların yanı sıra bir dönem Arda Kural ile yaşadığı ilişkiyle adından söz ettiren Yıldız Asyalı, önceki akşam talihsiz bir kaza yaşadı. Oyunculuğa ara vererek keman çalmaya başlayan Asyalı, sahne aldığı mekanda yere kapaklandı.

DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

Keman çalıp dans etmeye çalışan Yıldız Asyalı, sahnede bastığı monitörün düşmesiyle yere kapaklandı. Durumu hemen toparlayan ünlü isim, kemanını oturarak çalmaya devam etti. O anları Instagram hesabından yayınlayarak kendisini tiye alan Asyalı, "Kırk yılın başı bir dekolteli dans yapacakken ben. İki şekil yapayım derken monitörü de yedim" notunu düştü.

Keman çalarken dans etmeye çalışan Yıldız Asyalı, yere kapaklandı
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Son Dakika Magazin Yıldız Asyalı kendini ifşa etti! Keman çalarken yere kapaklandığı görüntüyü paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yıldız Asyalı kendini ifşa etti! Keman çalarken yere kapaklandığı görüntüyü paylaştı - Son Dakika
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