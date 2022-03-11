Sahne kıyafeti yüzünden eleştirilen Gülşen, boşanma iddialarına yanıt verdi: Bildiğim gibi yapmaya da devam edeceğim - Son Dakika

Sahnedeki iddialı kıyafetleri ve yeni şarkısı Lolipop'un kapak fotoğrafıyla gündemde olan Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu'nun boşanabileceğini iddia edilmişti.

"OZAN NEDEN TEPKİ GÖSTERSİN"

Önceki gün bir AVM'de alışveriş yaparken görüntülenen Gülşen, bu iddiaya yanıt vererek "Ozan neden tepki göstersin? Ben sadece işimi yapıyorum. Bildiğim gibi yapmaya da devam edeceğim" şeklinde konuştu.

"İŞİME KONSANTREYİM"

Gülşen, muhabirlerin "Son dönemde verdiğiniz pozlar ve sergilediğiniz davranışlarla tartışılıyorsunuz. Neler söylersiniz?" sorusuna, "Ben sadece konser veriyorum. Bu soruyu bana değil, hakkımda yazıp çizenlere sorun. Ben işime konsantreyim" cevabını verdi.

YENİ ŞARKISI LOLİLOP YAYINLANDI

Ünlü şarkıcı, daha önce albüm kapağını yayınladığı Lolipop şarkısının klibini ise bu akşam yayınladı. Sosyal medyada çıktığı anda gündem olan şarkının sözleri tartışma yarattı.