Sahne kıyafeti yüzünden eleştirilen Gülşen, boşanma iddialarına yanıt verdi: Bildiğim gibi yapmaya da devam edeceğim - Son Dakika
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Sahne kıyafeti yüzünden eleştirilen Gülşen, boşanma iddialarına yanıt verdi: Bildiğim gibi yapmaya da devam edeceğim

11.03.2022 23:45

Sahne kıyafetlerinde cesur tercihler yapan Gülşen'in son olarak Lolipop şarkısının kapak fotoğrafı yüzünden eşi Ozan Çolakoğlu ile boşanma eşiğine geldiği iddia edilmişti. Konu ile ilgili açıklama yapan Gülşen, "Ozan neden tepki göstersin? Ben sadece işimi yapıyorum. Bildiğim gibi yapmaya da devam edeceğim" dedi.

Sahnedeki iddialı kıyafetleri ve yeni şarkısı Lolipop'un kapak fotoğrafıyla gündemde olan Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu'nun boşanabileceğini iddia edilmişti.

"OZAN NEDEN TEPKİ GÖSTERSİN"

Önceki gün bir AVM'de alışveriş yaparken görüntülenen Gülşen, bu iddiaya yanıt vererek "Ozan neden tepki göstersin? Ben sadece işimi yapıyorum. Bildiğim gibi yapmaya da devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Gülşen Sessizliğini Bozdu! O İddiaya Yanıt Verdi

"İŞİME KONSANTREYİM"

Gülşen, muhabirlerin "Son dönemde verdiğiniz pozlar ve sergilediğiniz davranışlarla tartışılıyorsunuz. Neler söylersiniz?" sorusuna, "Ben sadece konser veriyorum. Bu soruyu bana değil, hakkımda yazıp çizenlere sorun. Ben işime konsantreyim" cevabını verdi.

Gülşen Sessizliğini Bozdu! O İddiaya Yanıt Verdi

YENİ ŞARKISI LOLİLOP YAYINLANDI

Ünlü şarkıcı, daha önce albüm kapağını yayınladığı Lolipop şarkısının klibini ise bu akşam yayınladı. Sosyal medyada çıktığı anda gündem olan şarkının sözleri tartışma yarattı.

Lolipop şarkısının kapağı yüzünden eşinden ayrılacağı iddia edilen Gülşen sessizliğini bozdu
Gülşen Sessizliğini Bozdu! O İddiaya Yanıt Verdi
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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Sahne kıyafeti yüzünden eleştirilen Gülşen, boşanma iddialarına yanıt verdi: Bildiğim gibi yapmaya da devam edeceğim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahne kıyafeti yüzünden eleştirilen Gülşen, boşanma iddialarına yanıt verdi: Bildiğim gibi yapmaya da devam edeceğim - Son Dakika
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