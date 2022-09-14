Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinden yeni gelişme! İddialar gerçek çıktı

Bir süredir evliliklerinin çatırdadığı iddia edilen Hadise ve Mehmet Dinçerler arasında sular durulmuyor. Ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz aylarda iş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız bir şekilde dünyaevine girdi. Fakat ikilinin daha sonra çocuk meselesi yüzünden tartıştığı ve Hadise'nin evi terk ettiği öne sürüldü.

DANSI OLAY YARATTI

Yine iddiaya göre büyükler araya girdi ve Hadise eve geri döndü. Ama yüzükler çıktı, sosyal medya paylaşımları da kesildi. Çift uzun süredir de birlikte görülmedi. Eşi Mehmet Dinçerler'in Hadise'nin sahne performanslarına karıştığı iddiasının dolaştığı sırada Hadise'den yürek hoplatan bir paylaşım geldi. Sahnede dans ettiği anları paylaşan Hadise'nin iç çamaşırının görünmesi ve dans ederken dilini çıkardığı anlara ise hayranlarından yorum yağdı.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

İkili arasında yaşananlara ilişkin son iddiası ise magazin gündemine bomba gibi düştü. TV8'de yayınlanan 2. Sayfa'nın özel haberine göre Hadise, 4 ay önce evlendiği eşinden boşanmak için dava açtı.