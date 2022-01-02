Sahnedeki görüntüleri olay olmuştu! Tuğba Özerk sahneye sarhoş mu çıktı?

Türkiye, 2022'ye ünlü şarkıcıların çeşitli mekanlardaki performanslarıyla 'merhaba' dedi. Bu yılbaşında Antalya'da lüks bir otelde dinleyiciler ile buluşan Tuğba Özerk, sahnedeki hal ve hareketleriyle dikkat çekti.

"SAHNEYE SARHOŞ ÇIKTI" İDDİASI

Sahnedeki değişik tavırlarıyla birlikte şarkıları da düzgün okuyamadığı gözlemlenen ünlü şarkıcı hakkında, bir dinleyici sosyal medyadan görüntüleri de paylaşarak "Gecemizi mahvetti, sahneye sarhoş çıktı" iddiasında bulundu.

YENİ ÇALIŞMASIYLA HAYRANLARIYLA BULUŞMUŞTU

Tuğba Özerk, geçtiğimiz günlerde Sezen Aksu parçalarından oluşan maxi single çalışmasının çıkışını 'Perişanım Şimdi'yle yaptı. Özerk, 'Yazık', 'Sorma', 'Yalnızlık Senfonisi' ve 'Güllerim Soldu' eserlerini de yeniden yorumladı.