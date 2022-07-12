Sahneden İndi Fındığa Gitti - Son Dakika
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Sahneden İndi Fındığa Gitti

12.07.2022 21:00
Sahneden İndi Fındığa Gitti

Kıbrıs'ta sahneye çıkan Ekin Uzunlar, konser bittiği gibi Trabzon'a uçarak fındık toplamaya gitti.

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ekin Uzunlar, önceki gece Kıbrıs'taki Skull King Casino'da konser verdi. Lakabı 'Eking' olan Ekin Uzunlar "Normalde şu an Kıbrıs'tayız, burada sahne alan solistler ne yapar? ya burada bir iki gün tatil yapar ya da başka bir yere tatile gider. Ben konserin hemen sonrasına bilet aldım Trabzon'a, köyüme gidiyorum. Bir süre orada olacağım. Fındık bahçelerimiz var. Fındığa gideceğim. Tarlada aileme yardım ediyorum" dedi.

SEZONLUK DEĞİL, ÖMÜRLÜK ŞARKI YAPIYORUM

Yaklaşık iki saat boyunca muhteşem bir sahne performansı gösteren Uzunlar, çok yakında Mustafa Ceceli ve Volkan Konak ile yaptığı düetlerin geleceği müjdesini de verdi. 28 yaşındaki başarılı şarkıcı "Sezonluk değil, ömürlük şarkı yapıyorum. Sezonluk şarkı yapan sezon sonu bitiyor. Biz 70 yaşına da gelsek Allah ömür verdiği sürece sahnelerde olacağız" diye konuştu.

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Kaynak: Snob Magazin

Trabzon, Kıbrıs, Magazin, Son Dakika

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