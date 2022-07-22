Sahnedeyken yüzüne para atılan rapçi Murda isyan etti: O paranın 200 katını suratına fırlatırım - Son Dakika
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Sahnedeyken yüzüne para atılan rapçi Murda isyan etti: O paranın 200 katını suratına fırlatırım

22.07.2022 08:40

Bir beachte sahne alan ünlü rapçi Murda, kendisine para atılması sonrası çileden çıkarak, "Fakir mi görünüyoruz sana, dansöz müyüz? O paranın 200 katını suratına fırlatırım" ifadelerini kullandı. Murda'nın bu görüntüleri sosyal medyada da çok konuşuldu.

O Ses Rap'te birlikte jüri üyeliği yaptığı Hadise ile "İmdat" isimli şarkıya düet yapan ve geçtiğimiz günlerde şarkıcıyla dansı gündem olan Murda, bir beach clubta sahneye çıktı. Konserinde bir hayranının yüzüne para fırlatmasına sinirlenen Murda, şarkısının yarıda keserek tepki gösterdi.

"O PARANIN 200 KATINI SURATINA FIRLATIRIM"

Popbizde'nin haberine göre; Murda'nın konseri sırasında bir seyirci sahneye para attı. Para atılmasına sinirlenen rapçi ise "Fakir mi görünüyoruz sana, dansöz müyüz? O paranın 200 katını suratına fırlatırım rahat ol!" ifadelerini kullandı. Murda'nın videosu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Konserinde yüzüne para atılan rapçi Murda, çileden çıktı: Fakir mi görünüyoruz, o paranın 200 katını suratına fırlatırım

HADİSE VE MURDA SARMAŞ DOLAŞ DANS ETTİ

Murda'nın Bodrum'daki konserine konuk olarak çıkan Hadise, birlikte düet yaptığı rapçi ile sarmaş dolaş dans etti. İkilinin dansı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar da ikiye bölündü. Bir kısım Hadise ve Murda'nın yakın arkadaş oldukları için danslarını normal bulurken bir kısım da samimiyetin dozunun kaçtığını söyledi.

Konserinde yüzüne para atılan rapçi Murda, çileden çıktı: Fakir mi görünüyoruz, o paranın 200 katını suratına fırlatırım
Konserinde yüzüne para atılan rapçi Murda, çileden çıktı: Fakir mi görünüyoruz, o paranın 200 katını suratına fırlatırım
Hadise ve Murda dans performansıyla izleyiciyi ikiye böldü!
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Hadise, Murda, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sahnedeyken yüzüne para atılan rapçi Murda isyan etti: O paranın 200 katını suratına fırlatırım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahnedeyken yüzüne para atılan rapçi Murda isyan etti: O paranın 200 katını suratına fırlatırım - Son Dakika
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