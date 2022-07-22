Sahnedeyken yüzüne para atılan rapçi Murda isyan etti: O paranın 200 katını suratına fırlatırım

O Ses Rap'te birlikte jüri üyeliği yaptığı Hadise ile "İmdat" isimli şarkıya düet yapan ve geçtiğimiz günlerde şarkıcıyla dansı gündem olan Murda, bir beach clubta sahneye çıktı. Konserinde bir hayranının yüzüne para fırlatmasına sinirlenen Murda, şarkısının yarıda keserek tepki gösterdi.

"O PARANIN 200 KATINI SURATINA FIRLATIRIM"

Popbizde'nin haberine göre; Murda'nın konseri sırasında bir seyirci sahneye para attı. Para atılmasına sinirlenen rapçi ise "Fakir mi görünüyoruz sana, dansöz müyüz? O paranın 200 katını suratına fırlatırım rahat ol!" ifadelerini kullandı. Murda'nın videosu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

HADİSE VE MURDA SARMAŞ DOLAŞ DANS ETTİ

Murda'nın Bodrum'daki konserine konuk olarak çıkan Hadise, birlikte düet yaptığı rapçi ile sarmaş dolaş dans etti. İkilinin dansı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar da ikiye bölündü. Bir kısım Hadise ve Murda'nın yakın arkadaş oldukları için danslarını normal bulurken bir kısım da samimiyetin dozunun kaçtığını söyledi.