Sahnelerin Yeni Yıldızı Alya'nın Maratonu - Son Dakika

Geçtiğimiz hafta ardı ardına beş konser veren Alya, 10 bin hayranıyla şarkılarını hep bir ağızdan söyledi. Önümüzdeki hafta yedi konserle maratona devam edecek olan Mimar Sinan Üniversitesi konservatuar mezunu Alya, 'İstanbul Düşüyor' isimli şarkısıyla gençlerin yeni favori yıldızı.

Her konserinde kırmızı halıyla karşılanan Alya, Cem Yılmaz ile reklam filminde oynayan, 'Öğretmen Kemal' dizisinde de rol almış ve oyunculuğu beğenilmişti. Alya, 'Oyunculuk hep içimde var. Ama şu anda sahneler ve şarkılar beni bekliyor. Ama oyunculukta ileri ki dönemde mutlaka olacak.' dedi. Alya bu yaz İstanbul-Bodrum-Çeşme- Antalya hattında mekik dokuyacak.